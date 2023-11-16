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Published Сегодня, 14:15

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Updated Сегодня, 14:17

Вакцина

Названы новые сроки поступления в Белгородскую область вакцин от кори и краснухи

16 ноября 2023, 14:15
Фото: 1MI
Вакцина

В Белгородскую область до сих пор не привезли вакцину от кори

Белгородцы обратились к властям и поинтересовались, почему в регионе до сих пор нет вакцины от кори, хотя привезти её обещали сначала в сентябре, а затем — в октябре. В региональном минздраве ответили, что поставка детской вакцины ожидается до 25 ноября.

Белгородцы пожаловались на отсутствие в регионе вакцины от кори. По словам жительницы области, в июле в минздраве обещали, что препарат поступит в октябре. Однако этого не случилось.

«Уже середина ноября, вакцины нет. Я готова её приобрести в аптечной сети, но её тоже там нет. В стране — увеличение заболеваемости корью, а мы не можем уже больше полугода привить своих детей. Когда закончится этот беспредел?» — пишет женщина.

На обращение белгородки ответил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Он пояснил, что поставка вакцин в рамках национального календаря осуществляется централизованно Минздравом РФ. Детская вакцина должна поступить ближе к концу ноября.

Согласно государственным контрактам на поставку вакцин, детская вакцина для профилактики кори и паротита ожидается до 25 ноября. Вакцины для профилактики кори, паротита и краснухи — до 25 декабря.
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области

К вопросу по поводу вакцины присоединилась и другая женщина. Она заявила, что в минздраве ей якобы ответили, что «ничего не знают». Она прикрепила скриншот ответа от ведомства.

Иконников объяснил, что вакцина «Вактривир» против кори, краснухи, паротита как раз входит в национальный календарь профилактических прививок. Он также добавил, что первый этап поставки детской вакцины в Белгородскую область был в феврале 2023 года. Тогда насчитывалось 3,1 тыс. доз. Теперь ожидается второй транш на более чем 22 тыс. доз.

Интересно, что в июле губернатор Вячеслав Гладков говорил, что поставка ожидается в сентябре в соответствии с федеральным планом.

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ответ от минздрава Белгородской областиответ от минздрава Белгородской области
ответ от минздрава Белгородской области
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова
Вячеслав Гладков рассказал о поставке вакцин от кори в Белгородскую область
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