Названы новые сроки поступления в Белгородскую область вакцин от кори и краснухи

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Белгородцы пожаловались на отсутствие в регионе вакцины от кори. По словам жительницы области, в июле в минздраве обещали, что препарат поступит в октябре. Однако этого не случилось.
«Уже середина ноября, вакцины нет. Я готова её приобрести в аптечной сети, но её тоже там нет. В стране — увеличение заболеваемости корью, а мы не можем уже больше полугода привить своих детей. Когда закончится этот беспредел?» — пишет женщина.
На обращение белгородки ответил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Он пояснил, что поставка вакцин в рамках национального календаря осуществляется централизованно Минздравом РФ. Детская вакцина должна поступить ближе к концу ноября.
Согласно государственным контрактам на поставку вакцин, детская вакцина для профилактики кори и паротита ожидается до 25 ноября. Вакцины для профилактики кори, паротита и краснухи — до 25 декабря.
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области
К вопросу по поводу вакцины присоединилась и другая женщина. Она заявила, что в минздраве ей якобы ответили, что «ничего не знают». Она прикрепила скриншот ответа от ведомства.
Иконников объяснил, что вакцина «Вактривир» против кори, краснухи, паротита как раз входит в национальный календарь профилактических прививок. Он также добавил, что первый этап поставки детской вакцины в Белгородскую область был в феврале 2023 года. Тогда насчитывалось 3,1 тыс. доз. Теперь ожидается второй транш на более чем 22 тыс. доз.
Интересно, что в июле губернатор Вячеслав Гладков говорил, что поставка ожидается в сентябре в соответствии с федеральным планом.