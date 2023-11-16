Названы новые сроки поступления в Белгородскую область вакцин от кори и краснухи

В Белгородскую область до сих пор не привезли вакцину от кори

Белгородцы обратились к властям и поинтересовались, почему в регионе до сих пор нет вакцины от кори, хотя привезти её обещали сначала в сентябре, а затем — в октябре. В региональном минздраве ответили, что поставка детской вакцины ожидается до 25 ноября.