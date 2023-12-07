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Published Сегодня, 19:47

Modified Сегодня, 19:49

Updated Сегодня, 19:49

Гладков рассказал, когда в Белгородскую область поступит вакцина от кори

Почему в Белгородскую область не поступает вакцина от кори?

7 декабря 2023, 19:47
Фото: 1MI

Гладков рассказал, когда в Белгородскую область поступит вакцина от кори

По словам губернатора, поставка вакцины ожидается в первом квартале 2024 года.

В ходе вечернего эфира местная жительница поинтересовалась, почему в область не поступает вакцина от кори. Как отметила женщина, препарат обещали привезти в четвёртом квартале текущего года.

Вячеслав Гладков отметил, что такая ситуация наблюдается по всей стране. Вакцину должны привезти в область в первом квартале следующего года.

Это централизованные поставки вакцины от кори. Как только она поступит, мы сразу проведём вакцинацию. Если случится заболевание, то на этот случай у нас вакцина есть, но это на экстренный случай.
Вячеслав Гладков
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#Общество#Белгородская область#Вакцина#Корь#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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