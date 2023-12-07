Почему в Белгородскую область не поступает вакцина от кори?

Posted Сегодня, 19:47
Published Сегодня, 19:47
Modified Сегодня, 19:49
Updated Сегодня, 19:49
В ходе вечернего эфира местная жительница поинтересовалась, почему в область не поступает вакцина от кори. Как отметила женщина, препарат обещали привезти в четвёртом квартале текущего года.
Вячеслав Гладков отметил, что такая ситуация наблюдается по всей стране. Вакцину должны привезти в область в первом квартале следующего года.
Это централизованные поставки вакцины от кори. Как только она поступит, мы сразу проведём вакцинацию. Если случится заболевание, то на этот случай у нас вакцина есть, но это на экстренный случай.
Вячеслав Гладков