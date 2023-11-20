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Белгородский министр озвучил причины непоставки в регион вакцины от кори

Есть, но не для всех: Иконников рассказал о вакцине от кори в Белгородской области

20 ноября 2023, 07:20
Фото: 1MI

Белгородский министр озвучил причины непоставки в регион вакцины от кори

Вопрос о поставке вакцины обсудили в ходе оперативного совещания. Ситуацию прокомментировал региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.

По данным чиновника, на сегодняшний день вакцина от кори не поступила ни в один регион РФ. По контракту в Белгородскую область поставка должна была быть до 25 ноября. В настоящее время региональный минздрав написал письмо федеральному министру.

Был на совещании в Воронеже, задал вопрос коллегам-губернаторам. Они говорят, что вакцины от кори у них нет.
Вячеслав Гладков

Иконников отметил, что в Белгородской области вакцина от кори также есть, но она необходима для подчищающей иммунизации.

По календарному графику прививок не ставим. В этом году никто вакцину не получил. Производитель не поставил поставщикам.
Андрей Иконников

Напомним, ранее жители региона пожаловались на отсутствие в области вакцины от кори. По словам белгородки, в июле в минздраве обещали, что препарат поступит в октябре. Однако этого не случилось.

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