Когда в Белгородскую область поступит вакцина от кори?

Напомним, что недавно в ЦФО зафиксировали первые случаи заражения гонконгским гриппом. Вирус обнаружили у учащихся одного из техникумов в Орловской области. У заболевшего таким гриппом болит голова и ломит тело, также появляется сухой кашель.