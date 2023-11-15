Когда в Белгородскую область поступит вакцина от кори?

Posted Сегодня, 19:17
Published Сегодня, 19:17
Modified Сегодня, 19:19
Updated Сегодня, 19:19
Во время эфира местная жительница поинтересовалась, когда в белгородские поликлиники поступит вакцина от кори.
Губернатор ответил, что по федеральному календарю прививок они должны поступить до конца года: «Поступят, и мы сразу эту вакцинацию проведём».
Напомним, что недавно в ЦФО зафиксировали первые случаи заражения гонконгским гриппом. Вирус обнаружили у учащихся одного из техникумов в Орловской области. У заболевшего таким гриппом болит голова и ломит тело, также появляется сухой кашель.