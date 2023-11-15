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Published Сегодня, 19:17

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Губернатор рассказал, когда в Белгородской области появится вакцина от кори

Когда в Белгородскую область поступит вакцина от кори?

15 ноября 2023, 19:17
Фото: 1MI

Губернатор рассказал, когда в Белгородской области появится вакцина от кори

С вопросом о вакцине обратилась во время прямого эфира к Вячеславу Гладкову местная жительница. По словам губернатора, вакцина должна поступить до конца года.

Во время эфира местная жительница поинтересовалась, когда в белгородские поликлиники поступит вакцина от кори.

Губернатор ответил, что по федеральному календарю прививок они должны поступить до конца года: «Поступят, и мы сразу эту вакцинацию проведём».

Напомним, что недавно в ЦФО зафиксировали первые случаи заражения гонконгским гриппом. Вирус обнаружили у учащихся одного из техникумов в Орловской области. У заболевшего таким гриппом болит голова и ломит тело, также появляется сухой кашель.

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#Белгородская область#Медицина#Вакцина#Корь#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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