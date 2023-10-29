Старооскольские преступления и упавшую башню обсуждали белгородцы в воскресенье

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
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Updated Сегодня, 16:01
Вчера, 28 октября, в Белгородской области бушевал сильный ветер. В результате этого по региону зафиксировали множество повреждений: где-то повалило деревья, где-то сорвало крышу и повредило автомобили. Очевидцы публиковали фотографии и видео в соцсетях.
Так, ещё в субботу стало известно о том, что в Майском на проезжую часть упало дерево, а в Строителе ветер разнёс магазин. Однако за ночь количество разрушений увеличилось: например, в Стрелецком упала водонапорная башня, а в Ровеньском районе затопило больницу. Интересно то, что о проблемах с крышей в Ровеньской больнице говорят уже несколько лет, однако, по данным группы «Белгород — это интересно», ничего не меняется.
Но и это ещё не все разрушения: в Бирюче шквалистый ветер сорвал со здания половину крыши. Видео с разрушениями опубликовали в Сети.
Всего по Белгородской области зафиксировали около 400 поваленных деревьев. Наблюдались и проблемы с электричеством: временно без света остались порядка 14 тыс. человек. По Белгороду же в городское ЕДДС поступило 82 сообщения о поваленных деревьях, 11 — о повреждённых автомобилях, 18 — об упавших ветках, 22 — о повреждённых парапетах и ограждениях.
Белгородские синоптики обещали шквалистый ветер и сегодня, 29 октября, однако утро и день в регионе выдались спокойными и без осадков.
Сегодня, 29 октября, по всей России отмечается День работника автомобильного и городского транспорта. В честь этого праздника белгородцам рассказали, сколько человек работает в сфере транспорта и скольких белгородцев автобусы довезли до пункта назначения за первые девять месяцев 2023 года.
По данным Белгородстата, жители региона стали чаще ездить на общественном транспорте. Количество пассажиров за январь–сентябрь 2023 года увеличилось до 76,5 млн человек — это на 1,9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Увеличилось и количество доставляемого груза: за девять месяцев грузовые автомобили перевезли 25,7 млн тонн. В 2022 году эта цифра была на 6,3% меньше.
Кроме этого, стало известно, сколько человек работает в сфере транспорта по Белгородской области — 11,7 тыс. человек. В прошлом году в этой сфере работали на 12% человек меньше.
В Старом Осколе продолжаются противозаконные поступки. Так, в УМВД России по Белгородской области рассказали о нескольких произошедших в октябре преступлениях.
Первое случилось в многоквартирном доме Старого Оскола. Пара поздно вечером возвращалась домой после застолья, когда между ними завязалась ссора. Чего-то испугавшись, 48-летняя женщина начала убегать от любимого по лестничной клетке, но у неё из кармана выпала стеклянная бутылка с алкоголем внутри. Мужчина заметил выпавшую бутылку, подхватил её и ударил свою любимую по голову.
Белгородка получила открытую рану волосистой части головы. В отношении её сожителя правоохранительные органы возбудили уголовное дело за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Ещё одно происшествие случилось у подъезда одного из домов в микрорайоне Ольминский. Ранее судимый житель Новооскольского округа выхватил у 57-летней женщины сумку. Та пыталась сопротивляться, однако незнакомец одержал победу.
Подозреваемого нашли сотрудники правоохранительных органов. Оказалось, что мужчина украл у женщины сумку, чтобы потратить найденные в ней деньги на алкоголь. Его могут поместить в колонию на четыре года.