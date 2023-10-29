Старооскольские преступления и упавшую башню обсуждали белгородцы в воскресенье

Так, ещё в субботу стало известно о том, что в Майском на проезжую часть упало дерево, а в Строителе ветер разнёс магазин. Однако за ночь количество разрушений увеличилось: например, в Стрелецком упала водонапорная башня, а в Ровеньском районе затопило больницу. Интересно то, что о проблемах с крышей в Ровеньской больнице говорят уже несколько лет, однако, по данным группы «Белгород — это интересно», ничего не меняется.