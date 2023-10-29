В белгородской школе увековечили память погибшего в зоне СВО разведчика

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
На фасаде ещё одной школы Белгорода увековечили память участника СВО, сообщили в городской администрации. Торжественная церемония открытия состоялась в школе №34 Белгорода. В мероприятии приняли участие супруга военного Ирина, ученики и сотрудники школы, а также заместитель мэра по соцполитике и образованию Сергей Андреев и председатель Горсовета Вадим Радченко.
На фасаде школы установили мемориальную доску в честь её выпускника Алексея Бессарабенко. Жена погибшего белгородца рассказала, что Алексей является ветераном боевых действий: ранее он воевал на Северном Кавказе.
В зоне СВО мужчина служил в разведке. Погиб в бою с диверсионно-разведывательной группой. За подвиг мужчину посмертно наградили орденом Мужества.
Напомним, что за октябрь в школах Белгородской области увековечили память ещё шестерых военнослужащих: Сергея Постникова, Дмитрия Лучанинова, Дениса Борокова, Анатолия Агеева, Олега Алтухова и Романа Бочарова.