В белгородской школе увековечили память погибшего в зоне СВО разведчика

На фасаде ещё одной школы Белгорода увековечили память участника СВО, сообщили в городской администрации. Торжественная церемония открытия состоялась в школе №34 Белгорода. В мероприятии приняли участие супруга военного Ирина, ученики и сотрудники школы, а также заместитель мэра по соцполитике и образованию Сергей Андреев и председатель Горсовета Вадим Радченко.