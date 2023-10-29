Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

В белгородской школе увековечили память погибшего в зоне СВО разведчика

В белгородской школе увековечили память погибшего в зоне СВО разведчика

29 октября 2023, 12:22
Фото: 1MI
Мемориальную доску в честь Алексея Бессарабенко установили на фасаде школы №34 Белгорода. Погибший мужчина ранее воевал на Северном Кавказе. Его посмертно наградили орденом Мужества.
Сюжет
СВО

На фасаде ещё одной школы Белгорода увековечили память участника СВО, сообщили в городской администрации. Торжественная церемония открытия состоялась в школе №34 Белгорода. В мероприятии приняли участие супруга военного Ирина, ученики и сотрудники школы, а также заместитель мэра по соцполитике и образованию Сергей Андреев и председатель Горсовета Вадим Радченко.

На фасаде школы установили мемориальную доску в честь её выпускника Алексея Бессарабенко. Жена погибшего белгородца рассказала, что Алексей является ветераном боевых действий: ранее он воевал на Северном Кавказе.

В зоне СВО мужчина служил в разведке. Погиб в бою с диверсионно-разведывательной группой. За подвиг мужчину посмертно наградили орденом Мужества.

Напомним, что за октябрь в школах Белгородской области увековечили память ещё шестерых военнослужащих: Сергея Постникова, Дмитрия Лучанинова, Дениса Борокова, Анатолия Агеева, Олега Алтухова и Романа Бочарова.

Не дожил до Нового года: белгородец погиб в зоне СВО 31 декабря
Узнать подробнее
Читайте также:
Потасовка в общежитии в Белгороде закончилась избиением разделочной доскойБелгородка избила соседку по квартире разделочной доской из-за замечания«Бросился помогать раненым, но погиб»: в Белгороде открыли новую мемориальную доску
#Ветеран#Мемориальная доска#Белгород#СВО#Александра Склярова
Подпишитесь
Дружили 15 лет: кто помогал с обвинениями против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко
27 октября, 13:47
Из-за сильного ветра в здании под Белгородом снесло половину крыши: видео
Сегодня, 08:40
Упавшая башня и затопленная ЦРБ: кадры последствий непогоды в Белгородской области
Сегодня, 06:58
За сутки три белгородских села попали под обстрел ВСУ
Сегодня, 09:26
Похитившему и насиловавшему девочку 16 лет рэперу из Старого Оскола помогал приятель
27 октября, 06:46
Белгородские энергетики продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды
Сегодня, 11:44