Упавшая башня и затопленная ЦРБ: кадры последствий непогоды в Белгородской области

Вчера, 28 октября, в Белгородской области бушевал сильный ветер. Тогда было известно, что из-за непогоды в Майском на проезжую часть упало дерево, а в Строителе ветер разнёс магазин. За ночь повреждений стало только больше: например, в Стрелецком упала водонапорная башня, а в Ровеньском районе затопило больницу. Очевидцы сообщили, что о дырявой крыше говорили ещё в марте — уже тогда эта проблема существовала не первый год.