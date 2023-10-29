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Упавшая водонапорная башня

Упавшая башня и затопленная ЦРБ: кадры последствий непогоды в Белгородской области

29 октября 2023, 06:58
Фото: "БелПлюс"
Упавшая водонапорная башня

Из-за сильного ветра в Белгородской области повалило около 400 деревьев

Первый выходной день в Белгородской области выдался неспокойным — сильный ветер срывал крыши и валил деревья. В некоторых местах региона наблюдались более серьёзные последствия. О зафиксированных повреждениях сообщили губернатор области и мэр Белгорода.

Вчера, 28 октября, в Белгородской области бушевал сильный ветер. Тогда было известно, что из-за непогоды в Майском на проезжую часть упало дерево, а в Строителе ветер разнёс магазин. За ночь повреждений стало только больше: например, в Стрелецком упала водонапорная башня, а в Ровеньском районе затопило больницу. Очевидцы сообщили, что о дырявой крыше говорили ещё в марте — уже тогда эта проблема существовала не первый год.

Затопленная больница в Ровеньском районе
Видео: "Белгород - это интересно"
Упавшая водонапорная башняУпавшая водонапорная башня
Упавшая водонапорная башня
Фото: "БелПлюс"

Не обошлось и без поваленных деревьев и повреждённых крыш. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, за вчерашний день из-за сильного ветра упало около 400 деревьев. Непогода также оставила порядка 14 тыс. белгородцев без электричества. Однако на настоящий момент аварийные бригады почти всё исправили: проблема наблюдается только у 45 человек.

Информацию о повреждениях опубликовал и мэр Белгорода Валентин Демидов. Он сообщил, что всего в городское ЕДДС поступило 46 сообщений: из них 29 человек сообщили об упавших деревьях, ещё 11 — о разрушенных кровлях, отливах, трубах, ветровых планках. Также известно о семи повреждённых автомобилях.

Сильный ветер ожидается и сегодня, 29 октября. Об этом белгородцев предупредили РСЧС с помощью СМС-оповещений.

Повреждённая крыша в СеверномПовреждённая крыша в Северном
Поваленное деревоПоваленное дерево
Повреждённая крыша в Северном
Фото: "Жесть Белгород"
Спасатели предупредили белгородцев о штормовом ветре 29 октября
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