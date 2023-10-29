Упавшая башня и затопленная ЦРБ: кадры последствий непогоды в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Вчера, 28 октября, в Белгородской области бушевал сильный ветер. Тогда было известно, что из-за непогоды в Майском на проезжую часть упало дерево, а в Строителе ветер разнёс магазин. За ночь повреждений стало только больше: например, в Стрелецком упала водонапорная башня, а в Ровеньском районе затопило больницу. Очевидцы сообщили, что о дырявой крыше говорили ещё в марте — уже тогда эта проблема существовала не первый год.
Не обошлось и без поваленных деревьев и повреждённых крыш. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, за вчерашний день из-за сильного ветра упало около 400 деревьев. Непогода также оставила порядка 14 тыс. белгородцев без электричества. Однако на настоящий момент аварийные бригады почти всё исправили: проблема наблюдается только у 45 человек.
Информацию о повреждениях опубликовал и мэр Белгорода Валентин Демидов. Он сообщил, что всего в городское ЕДДС поступило 46 сообщений: из них 29 человек сообщили об упавших деревьях, ещё 11 — о разрушенных кровлях, отливах, трубах, ветровых планках. Также известно о семи повреждённых автомобилях.
Сильный ветер ожидается и сегодня, 29 октября. Об этом белгородцев предупредили РСЧС с помощью СМС-оповещений.