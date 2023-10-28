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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

В Белгородской области ветер разнёс магазин и повалил деревья

Поваленные деревья и повреждённый магазин: фото непогоды в Белгородской области

28 октября 2023, 13:01
Фото: Telegram-канал «Строитель онлайн»

В Белгородской области ветер разнёс магазин и повалил деревья

Спасатели предупредили белгородцев о штормовом ветре в выходные. Фото и видео первых последствий непогоды опубликовали в Сети.

Из-за непогоды сухое дерево упало на проезжую часть в посёлке Майский Белгородского района. Фото опубликовали в Telegram-канале «Жесть Белгород».

Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»

Наследила непогода и в Дальней Игуменке. Там сухое дерево повредило припаркованный автомобиль.

Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»

Огромная сосна упала по дороге в Безлюдовку Шебекинского горокруга. Водители не растерялись и сами устранили проблему. Видео появилось в Telegram-канале «ШО Шебекино».

Видео: Telegram-канал «ШО Шебекино».

А в Строителе, как передаёт Telegram-канал «Строитель онлайн», ветер разнёс магазин «Славянский» и повалил дерево во дворе детского сада.

Фото: Telegram-канал «Строитель онлайн»

Напомним, штормовой ветер ожидается на территории региона и в воскресенье, 29 октября. Спасатели порекомендовали белгородцам ставить машины вдали от деревьев и каких-либо конструкций.

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