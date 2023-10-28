Поваленные деревья и повреждённый магазин: фото непогоды в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Из-за непогоды сухое дерево упало на проезжую часть в посёлке Майский Белгородского района. Фото опубликовали в Telegram-канале «Жесть Белгород».
Наследила непогода и в Дальней Игуменке. Там сухое дерево повредило припаркованный автомобиль.
Огромная сосна упала по дороге в Безлюдовку Шебекинского горокруга. Водители не растерялись и сами устранили проблему. Видео появилось в Telegram-канале «ШО Шебекино».
А в Строителе, как передаёт Telegram-канал «Строитель онлайн», ветер разнёс магазин «Славянский» и повалил дерево во дворе детского сада.
Напомним, штормовой ветер ожидается на территории региона и в воскресенье, 29 октября. Спасатели порекомендовали белгородцам ставить машины вдали от деревьев и каких-либо конструкций.