Из-за сильного ветра в здании под Белгородом снесло половину крыши: видео

Всего по региону повалило около 400 деревьев, а порядка 14 тыс. белгородцев остались без электричества. Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал, что в Белгороде из-за непогоды упали 29 деревьев, однако позже число увеличилось. Всего по городу поступило 82 сообщения о поваленных деревьях, 11 — о повреждённых автомобилях, 18 — об упавших ветках, 22 — о повреждённых парапетах и ограждениях.