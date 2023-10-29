Из-за сильного ветра в здании под Белгородом снесло половину крыши: видео

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Вчера, 28 октября, в Белгородской области было неспокойно: сильный ветер, чьи порывы достигали 23 м\с, валил деревья и срывал крыши. Так, ещё в субботу стало известно о повреждённой крыше магазина и об упавшем на дорогу дереве. За ночь сильный ветер повалил водонапорную башню в Стрелецком, а в Ровеньском районе затопило больницу.
Однако на этом последствия непогоды не закончились: в Бирюче шквалистый ветер сорвал со здания половину крыши. Видео с разрушениями опубликовали в Сети.
Всего по региону повалило около 400 деревьев, а порядка 14 тыс. белгородцев остались без электричества. Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал, что в Белгороде из-за непогоды упали 29 деревьев, однако позже число увеличилось. Всего по городу поступило 82 сообщения о поваленных деревьях, 11 — о повреждённых автомобилях, 18 — об упавших ветках, 22 — о повреждённых парапетах и ограждениях.
Сегодня, 29 октября, в Белгородской области также ожидается сильный ветер. Спасатели попросили белгородцев быть аккуратнее и не ставить машины рядом с деревьями и другими конструкциями.