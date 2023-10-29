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В Сети опубликовали видео с обрушенной из-за сильного ветра крышей

Из-за сильного ветра в здании под Белгородом снесло половину крыши: видео

29 октября 2023, 08:40
Фото: Bel.ru

В Сети опубликовали видео с обрушенной из-за сильного ветра крышей

В субботу в Белгородской области наблюдался шквалистый ветер. В результате непогоды зафиксировали несколько повреждений, включая снесённую крышу одного из зданий в Бирюче.

Вчера, 28 октября, в Белгородской области было неспокойно: сильный ветер, чьи порывы достигали 23 м\с, валил деревья и срывал крыши. Так, ещё в субботу стало известно о повреждённой крыше магазина и об упавшем на дорогу дереве. За ночь сильный ветер повалил водонапорную башню в Стрелецком, а в Ровеньском районе затопило больницу.

Однако на этом последствия непогоды не закончились: в Бирюче шквалистый ветер сорвал со здания половину крыши. Видео с разрушениями опубликовали в Сети.

Видео: Bel.ru

Всего по региону повалило около 400 деревьев, а порядка 14 тыс. белгородцев остались без электричества. Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал, что в Белгороде из-за непогоды упали 29 деревьев, однако позже число увеличилось. Всего по городу поступило 82 сообщения о поваленных деревьях, 11 — о повреждённых автомобилях, 18 — об упавших ветках, 22 — о повреждённых парапетах и ограждениях.

Сегодня, 29 октября, в Белгородской области также ожидается сильный ветер. Спасатели попросили белгородцев быть аккуратнее и не ставить машины рядом с деревьями и другими конструкциями.

Упавшая башня и затопленная ЦРБ: кадры последствий непогоды в Белгородской области
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