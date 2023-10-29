Белгородец украл у женщины сумку, чтобы купить себе алкоголь

По предварительным данным, 57-летняя женщина, возвращаясь домой с работы, остановилась у подъезда. В этот момент незнакомец выхватил у неё сумку. Белгородка попыталась оказать ему сопротивление, но отобрать сумку так и не смогла. Мужчина убежал, а догнать его не вышло.