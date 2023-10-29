Белгородец украл у женщины сумку, чтобы купить себе алкоголь

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
По предварительным данным, 57-летняя женщина, возвращаясь домой с работы, остановилась у подъезда. В этот момент незнакомец выхватил у неё сумку. Белгородка попыталась оказать ему сопротивление, но отобрать сумку так и не смогла. Мужчина убежал, а догнать его не вышло.
Тогда жительница Старого Оскола обратилась в полицию. Она сообщила, что кража произошла вечером 24 октября в микрорайоне Ольминский. В сумке женщины находились 400 рублей, банковские карты и мобильный телефон.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили личность подозреваемого: им оказался 30-летний житель Новооскольского городского округа, ранее судимый за кражу. Мужчина потратил 400 рублей на алкоголь, а остальное украденное отдал полицейским.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабёж»). Ему грозит до четырёх лет лишения свободы.