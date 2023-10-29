Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Белгородец украл у женщины сумку, чтобы купить себе алкоголь

Белгородец украл у женщины сумку, чтобы купить себе алкоголь

29 октября 2023, 13:06
Фото: 1MI
Житель Новооскольского округа решил украсть у 57-летней белгородки сумку. Та попыталась оказать сопротивление мужчине, но это не увенчалось успехом. Оказалось, что украденные вместе с сумкой деньги белгородец потратил на алкоголь, сообщили в региональном УМВД.

По предварительным данным, 57-летняя женщина, возвращаясь домой с работы, остановилась у подъезда. В этот момент незнакомец выхватил у неё сумку. Белгородка попыталась оказать ему сопротивление, но отобрать сумку так и не смогла. Мужчина убежал, а догнать его не вышло.

Тогда жительница Старого Оскола обратилась в полицию. Она сообщила, что кража произошла вечером 24 октября в микрорайоне Ольминский. В сумке женщины находились 400 рублей, банковские карты и мобильный телефон.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили личность подозреваемого: им оказался 30-летний житель Новооскольского городского округа, ранее судимый за кражу. Мужчина потратил 400 рублей на алкоголь, а остальное украденное отдал полицейским.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабёж»). Ему грозит до четырёх лет лишения свободы.

«Любовь зла»: белгородка пыталась убежать от своей пассии, но получила травму головы
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец украл конфеты, печенье с кокосовой стружкой, чай и спрятал их в МаршалковоБелгородцы украли радиатор отопления из своего же общежитияЗа день мошенники украли у белгородцев более 7 млн рублей
#Белгородская область#Грабёж#Происшествия#Старый Оскол#Александра Склярова
Подпишитесь
Дружили 15 лет: кто помогал с обвинениями против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко
27 октября, 13:47
Из-за сильного ветра в здании под Белгородом снесло половину крыши: видео
Сегодня, 08:40
Упавшая башня и затопленная ЦРБ: кадры последствий непогоды в Белгородской области
Сегодня, 06:58
За сутки три белгородских села попали под обстрел ВСУ
Сегодня, 09:26
Похитившему и насиловавшему девочку 16 лет рэперу из Старого Оскола помогал приятель
27 октября, 06:46
Белгородские энергетики продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды
Сегодня, 11:44