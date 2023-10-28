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Спасатели предупредили белгородцев о штормовом ветре 29 октября

Спасатели предупредили белгородцев о штормовом ветре 29 октября

28 октября 2023, 12:30
Фото: 1MI
Местами порывы ветра могут достигать 23 м/с. Белгородцы получили рассылку РСЧС с предупреждением о непогоде.

Жители Белгородской области получили рассылку от РСЧС с предупреждением, что 29 октября на территории региона ожидается штормовой ветер. В областном центре порывы прогнозируются в 15- 23 м/с, а в области ветер может усилиться до 18-23 м/с.

Спасатели порекомендовали ставить автомобили вдали от деревьев и каких-либо конструкций.

По прогнозам синоптиков, 29 октября на территории региона будет облачно. Максимально воздух прогреется до +10°С. Ночью столбики термометра опустятся до +3 °С.

Потеплеет в понедельник, 30 октября. Воздух прогреется до +13 °С. Синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков.

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#Белгородская область#Автомобили#Непогода#Деревья#Прогноз погоды#Белгород#Кристина Семенчук#Штормовой ветер#РСЧС
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