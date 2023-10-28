Спасатели предупредили белгородцев о штормовом ветре 29 октября

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Жители Белгородской области получили рассылку от РСЧС с предупреждением, что 29 октября на территории региона ожидается штормовой ветер. В областном центре порывы прогнозируются в 15- 23 м/с, а в области ветер может усилиться до 18-23 м/с.
Спасатели порекомендовали ставить автомобили вдали от деревьев и каких-либо конструкций.
По прогнозам синоптиков, 29 октября на территории региона будет облачно. Максимально воздух прогреется до +10°С. Ночью столбики термометра опустятся до +3 °С.
Потеплеет в понедельник, 30 октября. Воздух прогреется до +13 °С. Синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков.