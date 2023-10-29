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В этом году белгородцы стали чаще ездить на автобусах

В этом году белгородцы стали чаще ездить на автобусах

29 октября 2023, 08:56
Фото: 1MI
Сегодня, 29 октября, по всей стране отмечается День работника автомобильного и городского транспорта. В честь этого Белгородстат опубликовал небольшую статистику.

За девять месяцев 2023 года в регионе грузовые автомобили организаций всех видов экономической деятельности перевезли на 6,3% больше грузов, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году перевезённый груз составил 25,7 млн тонн.

В Белгородстате также рассказали, сколько пассажиров за январь–сентябрь 2023 года воспользовались услугами общественного транспорта. Так, общее количество пассажиров достигло 76,5 млн человек — это на 1,9% больше, чем в прошлом году.

Всего в Белгородской области в сфере транспорта работает 11,7 тыс. человек. В прошлом году количество работников было на 12% меньше.

Ранее Белгородстат публиковал статистику по белгородским учителям: по региону их насчитывается 12,3 тыс. человек. Большинство педагогов — женщины.

95,6% учителей в Белгородской области — женщины
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#Белгородская область#Водитель#Белгородстат#Автобус#Белгород#Александра Склярова
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