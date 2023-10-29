За сутки три белгородских села попали под обстрел ВСУ

Вчера, 28 октября, ВСУ выпустили 16 артиллерийских снарядов по селу Щетиновка Белгородского района. Ещё один артиллерийский снаряд зафиксировали в селе Нехотеевка. Пострадавших и разрушений нет ни в одном населённом пункте.