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За сутки три белгородских села попали под обстрел ВСУ

За сутки три белгородских села попали под обстрел ВСУ

29 октября 2023, 09:26
Фото: 1MI
За минувшие сутки ВСУ 18 раз атаковали территорию Белгородской области. Под огнём оказались населённые пункты двух муниципальных образований. Статистику обстрелов опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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СВО

Вчера, 28 октября, ВСУ выпустили 16 артиллерийских снарядов по селу Щетиновка Белгородского района. Ещё один артиллерийский снаряд зафиксировали в селе Нехотеевка. Пострадавших и разрушений нет ни в одном населённом пункте.

В субботу противник также атаковал село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе — по нему выпустили один миномётный снаряд. Обошлось без последствий.

Напомним, что позавчера, 27 октября, количество обстрелов также заметно снизилось: под огнём оказались населённые пункты Белгородского района и Грайворонского округа. ВСУ выпустили по муниципалитетам девять взрывных устройств и десять снарядов.

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#Белгородская область#Белгородский район#Белгород#Шебекинский горокруг#СВО#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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