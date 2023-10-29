За сутки три белгородских села попали под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Вчера, 28 октября, ВСУ выпустили 16 артиллерийских снарядов по селу Щетиновка Белгородского района. Ещё один артиллерийский снаряд зафиксировали в селе Нехотеевка. Пострадавших и разрушений нет ни в одном населённом пункте.
В субботу противник также атаковал село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе — по нему выпустили один миномётный снаряд. Обошлось без последствий.
Напомним, что позавчера, 27 октября, количество обстрелов также заметно снизилось: под огнём оказались населённые пункты Белгородского района и Грайворонского округа. ВСУ выпустили по муниципалитетам девять взрывных устройств и десять снарядов.