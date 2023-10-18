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Published Сегодня, 17:38

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Updated Сегодня, 17:49

Под Белгородом сбили БПЛА самолётного типа

Под Белгородом сбили БПЛА самолётного типа

18 октября 2023, 17:38
Фото: Midjourney
О новой попытке атаковать Белгородскую область сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Вечером 18 октября под Белгородом сработала система ПВО — в районе сбили беспилотник ВСУ самолётного типа. В настоящий момент информация о последствиях на земле уточняется — этим занимаются оперативные службы. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, этой ночью в Белгородской области было неспокойно. Примерно в четыре часа утра жители Белгорода, района и Яковлевского округа проснулись от звуков взрывов — работала система ПВО. Наши военные в этот час сбили шесть украинских беспилотников.

Украина атаковала Белгородскую область шестью беспилотниками
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#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Белгород#СВО#Работа ПВО#Милена Фишер
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