Под Белгородом сбили БПЛА самолётного типа

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Вечером 18 октября под Белгородом сработала система ПВО — в районе сбили беспилотник ВСУ самолётного типа. В настоящий момент информация о последствиях на земле уточняется — этим занимаются оперативные службы. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Напомним, этой ночью в Белгородской области было неспокойно. Примерно в четыре часа утра жители Белгорода, района и Яковлевского округа проснулись от звуков взрывов — работала система ПВО. Наши военные в этот час сбили шесть украинских беспилотников.