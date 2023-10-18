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Белгородских врачей поблагодарили за лечение пациента под обстрелами

Белгородские врачи приехали на вызов под непрекращающиеся обстрелы

18 октября 2023, 10:27
Фото: 1MI

Белгородских врачей поблагодарили за лечение пациента под обстрелами

Житель Шебекино выразил письменную благодарность тем врачам, которые выехали к нему, несмотря на непрекращающиеся обстрелы. Прибывшие медики из горбольницы №2 оказали мужчине необходимую помощь. Но других белгородцев возмутило, что врачей Шебекинской подстанции никто не поблагодарил.

Главному врачу Станции скорой медицинской помощи (ССМП) региона Алексею Жирову передали благодарность от жителя Шебекино, который во время обстрела получил осколочное ранение. Мужчина поблагодарил всех тех медиков, которые под обстрелами приехали на его вызов и оказали ему необходимую медицинскую помощь.

Главврач пояснил, что врачи из горбольницы №2 Белгорода выехали на вызов вне своего рабочего времени, чтобы выполнить служебный долг. Отдельную благодарность Жиров выразил врачам Шебекинской подстанции, которые долгое время работают в неспокойной оперативной обстановке.

Письменная благодарностьПисьменная благодарность
Письменная благодарность
Фото: страница Алексея Жирова

Тем не менее, жителей Шебекинского округа возмутило, что сотрудникам подстанции округа слова благодарности выразили лишь в самом конце, а среди отличившихся не назвали их имён.

Где интересно нашим, шебекинским, работникам скорой помощи, которые оказывают помощь не только раненым и выезжают на все вызовы даже во время обстрела, благодарность? Имена тех, которые живут в Шебекино и работают тут же, не были озвучены.
отметили жители.

Алексей Жиров отметил, что письменно благодарность выразил только один житель Шебекино. А среди врачей, которые оказали ему медпомощь, оказались сотрудники городской больницы №2.

Ответ Алексея ЖироваОтвет Алексея Жирова
Ответ Алексея Жирова
Фото: комментарии на странице Алексея Жирова
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