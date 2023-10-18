Белгородские врачи приехали на вызов под непрекращающиеся обстрелы

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Главному врачу Станции скорой медицинской помощи (ССМП) региона Алексею Жирову передали благодарность от жителя Шебекино, который во время обстрела получил осколочное ранение. Мужчина поблагодарил всех тех медиков, которые под обстрелами приехали на его вызов и оказали ему необходимую медицинскую помощь.
Главврач пояснил, что врачи из горбольницы №2 Белгорода выехали на вызов вне своего рабочего времени, чтобы выполнить служебный долг. Отдельную благодарность Жиров выразил врачам Шебекинской подстанции, которые долгое время работают в неспокойной оперативной обстановке.
Тем не менее, жителей Шебекинского округа возмутило, что сотрудникам подстанции округа слова благодарности выразили лишь в самом конце, а среди отличившихся не назвали их имён.
Где интересно нашим, шебекинским, работникам скорой помощи, которые оказывают помощь не только раненым и выезжают на все вызовы даже во время обстрела, благодарность? Имена тех, которые живут в Шебекино и работают тут же, не были озвучены.
отметили жители.
Алексей Жиров отметил, что письменно благодарность выразил только один житель Шебекино. А среди врачей, которые оказали ему медпомощь, оказались сотрудники городской больницы №2.