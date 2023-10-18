Белгородские врачи приехали на вызов под непрекращающиеся обстрелы

Главному врачу Станции скорой медицинской помощи (ССМП) региона Алексею Жирову передали благодарность от жителя Шебекино, который во время обстрела получил осколочное ранение. Мужчина поблагодарил всех тех медиков, которые под обстрелами приехали на его вызов и оказали ему необходимую медицинскую помощь.