Почему Харьков не берут? Военный эксперт из Белгорода прокомментировал слова Путина

При этом специалист предложил, что, судя по ситуации на линии боевого соприкосновения, создание «санитарной зоны» тесно связано именно с ходом боевых действий не только на харьковском направлении, но и на других соседних направлениях. А что касается планов по взятию Харькова, эксперт добавил, что ключевое слово, что их нет «на сегодняшний день».