Почему Харьков не берут? Военный эксперт из Белгорода прокомментировал слова Путина

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Он также поделился мнением, на какое расстояние должна быть отодвинута «санитарная зона», чтобы обезопасить приграничье Белгородской области от обстрелов.
По словам эксперта, сейчас начался первый этап создания «санитарной зоны» на территории Харьковской области. При этом он стартовал ещё до 10 мая, когда ВС РФ наносили мощные огневые удары севернее Харькова, где располагались опорные пункты, районы обороны и склады с боеприпасами ВСУ.
Алёхин отметил, что противник в районе населённых пунктов Липцы и Волчанск пытался выстроить линию обороны. А от границы до Липцев и Волчанска должна была быть зона обеспечения, главная задача которой — создание минных полей.
Не смог противник, не сумел, разворовали. Это уже их проблемы. Но нам удалось продвинуться в этой зоне обеспечения. Сейчас наши штурмовые подразделения на двух направлениях ведут активные боевые действия именно в Волчанске и приблизились вплотную к Липцам. Фактически в заявлении президента идёт речь о том, что «санитарная зона» действительно создаётся.
Геннадий Алёхин
При этом специалист предложил, что, судя по ситуации на линии боевого соприкосновения, создание «санитарной зоны» тесно связано именно с ходом боевых действий не только на харьковском направлении, но и на других соседних направлениях. А что касается планов по взятию Харькова, эксперт добавил, что ключевое слово, что их нет «на сегодняшний день».
Обратил внимание Алёхин и на совещание Ставки в Харькове, которое провёл Владимир Зеленский. Там же присутствовал и главком ВСУ Александр Сырский. В ходе заседания Зеленский представил всему высшему руководству, командирам, генералам нового командующего группировкой ВСУ «Харьков», отвечающей за оборону на Слобожанском направлении, Михаила Драпатого.
Сырский тоже сделал заявление после президента. Он сказал, что у русских планы войти в тыл группировки ВСУ южнее Харькова на купянском участке. Кстати, Сырский — выпускник Московского командного училища. А в этом училище хорошо изучали опыт Великой Отечественной войны. Я хочу напомнить, что в 1942-1943 Харьков несколько раз переходил из рук в руки. Вернее, как раз харьковское направление. Там, где сейчас идут бои, где образовывался котёл. Так вот, историки и специалисты вам скажут, что ни в планах Вермахта, ни в планах командования Красной армии в 1942–1943 году не ставился прямой вопрос о штурме этого города. История повторяется. И президент Владимир Путин это подчеркнул.
Геннадий Алёхин
Полковник запаса добавил, что помимо штурма Харькова есть другие задачи и тактические способы решения вопроса создания «санитарной зоны».
По всем канонам «санитарная зона» — это не 10-15 километров. Чтобы вражеская артиллерия, авиация, РСЗО не могли достать приграничные территории Российской Федерации, в первую очередь речь идёт о Белгородчине, Курской и Брянской областях, необходимо минимум 100 км.
Геннадий Алёхин
Также, по мнению Алёхина, Белгородская область превратилась сейчас из прифронтовой полосы в линию боевого соприкосновения. Поэтому создание «санитарной зоны» необходимо.