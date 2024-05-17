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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

ВСУ обстреляли Зерново в Брянской области

ВСУ атаковали приграничье: повреждено четыре дома

17 мая 2024, 12:16
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ обстреляли Зерново в Брянской области

Жертв среди мирных жителей нет. Помимо разрушений в домах, после обстрела нарушено энергоснабжение, сообщают«‎Брянские новости».

В селе Зерново Суземского района (Брянская область) произошёл обстрел со стороны ВСУ. Жертв среди местных жителей нет. В результате обстрела получили частичные повреждения четыре частных дома, была нарушена подача электричества в населённый пункт.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и экстренные бригады для ликвидации последствий обстрела.

Вчера, 16 мая, в Белгороде и Белгородском районе сбили два БПЛА. Один из дронов упал на проезжую часть, но без детонации. В одном из многоквартирных домов были выбиты стёкла, также повреждения получил автомобиль.

Второй беспилотник сбит силами противовоздушной обороны в районе села Пушкарное.

Какие выплаты могут получить жители повреждённого обстрелом дома в Белгороде?
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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Происшествия#Брянская область#Белгород#Приграничье#СВО#Атака ВСУ
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