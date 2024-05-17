ВСУ атаковали приграничье: повреждено четыре дома

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
В селе Зерново Суземского района (Брянская область) произошёл обстрел со стороны ВСУ. Жертв среди местных жителей нет. В результате обстрела получили частичные повреждения четыре частных дома, была нарушена подача электричества в населённый пункт.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и экстренные бригады для ликвидации последствий обстрела.
Вчера, 16 мая, в Белгороде и Белгородском районе сбили два БПЛА. Один из дронов упал на проезжую часть, но без детонации. В одном из многоквартирных домов были выбиты стёкла, также повреждения получил автомобиль.
Второй беспилотник сбит силами противовоздушной обороны в районе села Пушкарное.