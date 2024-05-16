Охота на «вампиров»: сколько установок РСЗО Vampire уничтожили под Белгородом

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Именно с помощью «Вампиров» ВСУ убили не один десять жителей Белгорода. Только после страшного обстрела 30 декабря погибло 25 человек, больше ста получили ранения. Атаки на город с применением реактивной системы залпового огня, снаряды которой имеют дальность до 40 километров, продолжились и после.
С помощью сводок Минобороны РФ журналисты Бел.Ру подсчитали, сколько пусковых установок Vampire, которые обстреливали регион, было уничтожено возле Белгородской области с начала года.
В марте, когда под выборы президента России обстрелы ещё усилились, а украинские группировки пытались проникнуть на территорию Белгородской области, появились первые сообщения о поражении установок РСЗО RM-70 Vampire на белгородском направлении.
С 16 по 18 марта уничтожалось по одной установке в день, 20 марта — две, 24 марта — ещё одна. Таким образом, за март набралось шесть поражённых РСЗО. В апреле таких новостей не было, а в мае после начала наступательных действий Армии России на харьковском направлении разведка снова начала выявлять «Вампиры» в приграничье. С 11 по 15 мая были уничтожены шесть установок, в том числе 12 мая — две.
Всего у белгородского приграничья поражены в этом году 12 «Вампиров». Однако считать эти данные точными нельзя, потому что в сводках Минобороны до марта белгородское направление никак не выделялось и какие-то из уничтоженных РСЗО могли причисляться к успехам на купянском направлении.
Так, 4 января сообщалось об уничтожении сразу трёх установок чешского РСЗО в районе Купянска. По одной машине поразили 11, 15, 19 марта, а 21 марта — две.
Поражались такие украинские цели и на других направлениях. В мае — группировкой войск «Днепр», в апреле — «Западом», в марте — у Авдеевки, в январе — у Запорожья.
Первое сообщение о поражении установок реактивной системы залпового огня в сводке Минобороны появилось ещё 3 января 2023 года. Тогда после удара по скоплению техники у Дружковки под Донецком было уничтожено сразу четыре «Вампира».
Следующие сообщения о нанесении точных ударов по чешскому РСЗО появились летом прошлого года — три случая на запорожском и донецком направлениях боевых действий.
Два раза уничтожение «Вампиров» попало в ежедневную сводку военного ведомства в октябре 2023 года. Цели поражались в районе Красного Лимана.
Если сложить данные из отчётов Министерства обороны за сутки, набирается 24 уничтоженных «Вампира» в 2024 году и всего 34 — с начала спецоперации на Украине.
Насколько эти данные точны? Здесь стоит довериться информации российского военного ведомства. Не всегда поражение техники означает её полное уничтожение. С другой стороны, не вся информация о действиях военных попадает уже на следующий день в пресс-службу Министерства обороны, поэтому что-то могло и не попасть в итоговую статистику.
Ещё в 2022 году сообщалось, что украинская армия получит минимум 20 установок РСЗО «Вампир». Позже стало известно, что эту реактивную систему на основе модели «Града» используют многие западные страны, которые тоже поставляли их в зону СВО.
Поэтому назвать точное число поставленных на Украину «Вампиров» и посчитать, сколько из них на сегодня остаются целыми, невозможно.
Судя по тому, что обстрелы Белгорода и белгородского приграничья с использованием чешского РСЗО продолжается, дефицита подобного оружия у ВСУ нет.
Наступление российской армии за белгородским приграничьем действительно может защитить Белгород от обстрелов ВСУ с применением РСЗО «Вампир».
От Стрелечьей, которая перешла под контроль ВС РФ на прошлой неделе, до окраин Белгорода чуть меньше 30 километров. От Липцов, недалеко от которых уже идут бои, — уже больше 37 километров. Создание так называемой буферной зоны на территории Харьковской области действительно лишит ВСУ возможности применять РСЗО «Вампир» для обстрелов если не всего белгородского приграничья, то хотя бы областного центра.