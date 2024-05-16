Охота на «вампиров»: сколько установок РСЗО Vampire уничтожили под Белгородом

С 16 по 18 марта уничтожалось по одной установке в день, 20 марта — две, 24 марта — ещё одна. Таким образом, за март набралось шесть поражённых РСЗО. В апреле таких новостей не было, а в мае после начала наступательных действий Армии России на харьковском направлении разведка снова начала выявлять «Вампиры» в приграничье. С 11 по 15 мая были уничтожены шесть установок, в том числе 12 мая — две.