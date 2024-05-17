Суд вынес приговор белгородскому трактористу, который пытался примкнуть к ВСУ

«Это место я выбрал, так как до СВО мы работали на полях, расположенных вплотную к границе. Я планировал до Мурома добраться на автобусе. Оттуда идти пешком до границы. После пересечения в планировал встретиться с ВСУ», — рассказал злоумышленник.