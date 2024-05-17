Суд вынес приговор белгородскому трактористу, который пытался примкнуть к ВСУ

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Житель Ракитянского района пытался вступить в ряды ВСУ. Мужчина долго изучал деятельность запрещённой организации через социальные сети, информацию о себе передавал через мессенджер и планировал перейти границу в районе шебекинского села Муром.
«Это место я выбрал, так как до СВО мы работали на полях, расположенных вплотную к границе. Я планировал до Мурома добраться на автобусе. Оттуда идти пешком до границы. После пересечения в планировал встретиться с ВСУ», — рассказал злоумышленник.
Перейти границу у мужчины не получалось, его задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Приготовление к государственной измене») и по части 2 статьи 205.5 УК РФ («Приготовление к участию в деятельности террористической организации»).
Второй западный окружной военный суд признал его виновным и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.