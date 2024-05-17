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Суд

Суд вынес приговор белгородскому трактористу, который пытался примкнуть к ВСУ

17 мая 2024, 10:01
Фото: 1MI
Суд
Тракторист из Ракитянского района пытался пересечь госграницу и примкнуть к ВСУ. Но завершить задуманное у него не получилось, злоумышленника задержали правоохранители. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы. Подробности рассказали в сюжете ГТРК «Белгород».

Житель Ракитянского района пытался вступить в ряды ВСУ. Мужчина долго изучал деятельность запрещённой организации через социальные сети, информацию о себе передавал через мессенджер и планировал перейти границу в районе шебекинского села Муром.

«Это место я выбрал, так как до СВО мы работали на полях, расположенных вплотную к границе. Я планировал до Мурома добраться на автобусе. Оттуда идти пешком до границы. После пересечения в планировал встретиться с ВСУ», — рассказал злоумышленник.

Перейти границу у мужчины не получалось, его задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Приготовление к государственной измене») и по части 2 статьи 205.5 УК РФ («Приготовление к участию в деятельности террористической организации»).

Второй западный окружной военный суд признал его виновным и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Ракитянский район#Новости Белгорода#Муром#Тракторист#Суды#Государственная граница#Белгород
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