Подключилась авиация: полковник запаса рассказал, откуда и зачем бьют по Белгороду

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
По словам эксперта, Белгород и приграничье — единое целое. Поэтому при обстреле Белгородской области страдают как приграничные районы, так и весь коттеджный кластер вокруг областного центра, включая сам город.
Обратил внимание Алёхин на то, что «Вампир», который наносит удары на расстоянии 40 км и неоднократно обстреливал город, устанавливают в районе населённого пункта Казачья Лопань.
Когда мы (ВС РФ — прим.ред.) пошли по липецкому направлению (к городу Липцы — прим.ред.), то слева мы взяли под контроль территорию, а справа, где Казачья Лопань, ещё контроля нет. Но мы наносим туда огневые удары. Особенно увеличилась их интенсивность.
Геннадий Алёхин
А ещё военный обозреватель добавил, что последние дни удары по Белгородской области, в том числе по городу, наносятся с окрестностей Харькова. Противник бьёт также из РСЗО «Ольха» и ракетного комплекса «Точка-У».
В момент, когда на Щорса в Белгороде произошла трагедия, противник выпустил шесть оперативно-тактических ракет из «Точки-У». Стреляла целая батарея, это не были одиночные выстрелы. Такого раньше они никогда не делали. Более того, они даже подтянули эти комплексы (как новые, так и старые) с других направлений.
Геннадий Алёхин
Специалист добавил, что установки ВСУ сейчас находятся в окрестностях Харькова, а раньше они были ближе, к примеру, те же «Вампиры».
Принцип какой «Вампира»? Занял огневую позицию, выстрелил и ушёл. А сейчас они уже не могут себе этого позволить, потому что мы их отодвигаем. И тут они решили действовать ещё коварнее.
Геннадий Алёхин
Речь идёт об авиации противника, которая зачастила устраивать свои полёты на территорию Харьковской области.
У нас никогда раньше такого не было. На нашем направлении. Они взлетают с аэродрома Миргород. Раньше они вылетали, в основном, на донецком направлении. Сейчас уже и на харьковском. Используют что? Неуправляемые ракетные снаряды и французские авиабомбы Hammer. Это аналог нашим «умным» бомбам с модулем коррекции и корректировки.
Геннадий Алёхин
Алёхин отметил, что пуски наносят на расстоянии 70 км, делая заход в районе Харькова, как можно ближе к Липцам и Волчанску.
Резюмируя вышесказанное эксперт добавил, что чем дальше ВС РФ отодвинут противника именно от белгородского приграничья в сторону Харькова, тем обстрелы будут значительно уменьшены. Но, к сожалению, полностью их прекратить в ближайшее время вряд ли получится.
Ранее Алёхин прокомментировал Бел.Ру заявление президента Путина, что на данный момент планов по взятию Харькова у ВС РФ нет.