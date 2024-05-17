Подключилась авиация: полковник запаса рассказал, откуда и зачем бьют по Белгороду

Резюмируя вышесказанное эксперт добавил, что чем дальше ВС РФ отодвинут противника именно от белгородского приграничья в сторону Харькова, тем обстрелы будут значительно уменьшены. Но, к сожалению, полностью их прекратить в ближайшее время вряд ли получится.