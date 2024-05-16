В МКД в Белгороде, в котором ранее обрушился подъезд из-за обстрела, произошёл пожар

В мэрии заявили, что строители продолжают демонтажные работы. Из-за разлетающихся искр появляются очаги возгорания, но их сразу же тушат. В горадминистрации заверили, что оперативные службы на месте и ситуация под контролем: «Сейчас все очаги ликвидированы».