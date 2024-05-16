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Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Пожар в доме на улице Щорса в Белгороде

В МКД в Белгороде, в котором ранее обрушился подъезд из-за обстрела, произошёл пожар

16 мая 2024, 08:15
Фото: мэрия Белгорода
Пожар в доме на улице Щорса в Белгороде

В мэрии Белгорода объяснили пожар в МКД, в котором ранее обрушился подъезд

Кадры публикуют местные медиа. В мэрии сообщили, что во время демонтажных работ появляются искры, которые приводят к возгоранию.
Сюжет
Пожар

Появилась информация, что в доме на улице Щорса в Белгороде, в котором ранее из-за атаки ВСУ обрушился подъезд, произошёл пожар. Уточняется, что возгорание было на восьмом этаже.

В мэрии заявили, что строители продолжают демонтажные работы. Из-за разлетающихся искр появляются очаги возгорания, но их сразу же тушат. В горадминистрации заверили, что оперативные службы на месте и ситуация под контролем: «Сейчас все очаги ликвидированы».

Дом на улице Щорса в Белгороде попал под обстрел 12 мая. В результате атаки ВСУ обрушился один из подъездов. Погибло 17 человек. На месте трагедии ранее появился стихийный мемориал: горожане несут цветы и игрушки.

Пожар в доме на улице Щорса в БелгородеПожар в доме на улице Щорса в Белгороде
Пожар в доме на улице Щорса в БелгородеПожар в доме на улице Щорса в Белгороде
Пожар в доме на улице Щорса в БелгородеПожар в доме на улице Щорса в Белгороде
Пожар в доме на улице Щорса в БелгородеПожар в доме на улице Щорса в Белгороде
Пожар в доме на улице Щорса в БелгородеПожар в доме на улице Щорса в Белгороде
Пожар в доме на улице Щорса в Белгороде
Фото: мэрия Белгорода
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