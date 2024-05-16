В МКД в Белгороде, в котором ранее обрушился подъезд из-за обстрела, произошёл пожар

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Появилась информация, что в доме на улице Щорса в Белгороде, в котором ранее из-за атаки ВСУ обрушился подъезд, произошёл пожар. Уточняется, что возгорание было на восьмом этаже.
В мэрии заявили, что строители продолжают демонтажные работы. Из-за разлетающихся искр появляются очаги возгорания, но их сразу же тушат. В горадминистрации заверили, что оперативные службы на месте и ситуация под контролем: «Сейчас все очаги ликвидированы».
Дом на улице Щорса в Белгороде попал под обстрел 12 мая. В результате атаки ВСУ обрушился один из подъездов. Погибло 17 человек. На месте трагедии ранее появился стихийный мемориал: горожане несут цветы и игрушки.