Кровля и фасад дома пострадали в белгородском приграничье при обстреле ВСУ

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Вечером 18 октября ВСУ атаковали село Дроновка в Грайворонском горокруге. Никто не пострадал, но есть разрушения.
По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в одном частном домовладении посекло кровлю, фасад и забор. На месте происшествия уже работают оперативные службы.
Утром под обстрел противника попали сёла Новая Таволжанка и Архангельское в Шебекинском горокруге. Пострадавших в результате атаки нет. Нарушена линия электроснабжения. Указанные населённые пункты частично остались без света.
Ночью 18 октября в Белгородском районе и Яковлевском горокруге работала система ПВО. Противовоздушная оборона сбила шесть беспилотников самолётного типа. Разрушений не зафиксировали, пострадавших также нет.