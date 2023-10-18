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ВСУ атаковали Дроновку в Белгородской области

Кровля и фасад дома пострадали в белгородском приграничье при обстреле ВСУ

18 октября 2023, 15:10
Фото: 1MI

ВСУ атаковали Дроновку в Белгородской области

Вечером 18 октября противник атаковал село Дроновка в Грайворонском горокруге. Обошлось без пострадавших. В одном домовладении зафиксировали разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Вечером 18 октября ВСУ атаковали село Дроновка в Грайворонском горокруге. Никто не пострадал, но есть разрушения.

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в одном частном домовладении посекло кровлю, фасад и забор. На месте происшествия уже работают оперативные службы.

Утром под обстрел противника попали сёла Новая Таволжанка и Архангельское в Шебекинском горокруге. Пострадавших в результате атаки нет. Нарушена линия электроснабжения. Указанные населённые пункты частично остались без света.

Ночью 18 октября в Белгородском районе и Яковлевском горокруге работала система ПВО. Противовоздушная оборона сбила шесть беспилотников самолётного типа. Разрушений не зафиксировали, пострадавших также нет.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Грайворонский горокруг#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Дроновка#Разрушения#Обстрел ВСУ
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