Новое кладбище и террориста-тракториста обсуждали белгородцы в среду

В начале лета молодого мужчину арестовали на восемь суток и составили на него протокол за нахождение в состоянии алкогольного опьянения. За время его ареста сотрудники правоохранительных органов обыскали дом мужчины и якобы обнаружили у него гранату, из-за чего возбудили уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов.