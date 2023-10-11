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Кладбище

Новое кладбище и террориста-тракториста обсуждали белгородцы в среду

11 октября 2023, 15:30
Фото: 1MI
Кладбище
Запущена интерактивная карта запуска отопления в многоквартирные дома, тракториста из региона добавили в реестр террористов и экстремистов, а для жителей Белгорода могут построить новое кладбище, но за городом. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Белгородцы смогут следить за пуском тепла в квартиры

С сегодняшнего дня, 11 октября, отопление в МКД начали запускать в Белгороде и ещё трёх муниципалитетах. В областном центре создали интерактивную карту, по которой жители смогут в онлайн-формате следить за подачей отопления в многоквартирные дома.

На карте белгородцы смогут увидеть, в каких МКД есть отопление, а в каких — нет. При нажатии на дом, а затем на ссылку «Подробнее», откроется вся дополнительная информация.

Мэр Валентин Демидов также объяснил, что на карте означает каждый цвет дома:

  • «серые» дома только подготавливают к подключению;
  • в «жёлтых» тепло уже есть;
  • в «зелёных» домах стартовали пуско-наладочные работы;
  • в «красных» домах отопление полностью запущено.
Где в Белгороде включили отопление? Мэрия представила интерактивную карту
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Белгородский тракторист — террорист?

Белгородского тракториста включили в реестр террористов и экстремистов. Список опубликовали на сайте Росфинмонторинга. В перечень попал уроженец села Чистополье Ракитянского района 1995 года рождения.

В начале лета молодого мужчину арестовали на восемь суток и составили на него протокол за нахождение в состоянии алкогольного опьянения. За время его ареста сотрудники правоохранительных органов обыскали дом мужчины и якобы обнаружили у него гранату, из-за чего возбудили уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов.

Позже тракториста обвинили в покушении на госизмену и покушении на участие в террористической организации. Сообщается, что он пытался перейти границу с Украиной и вступить в «Легион „Свобода России“»*.

Однако официального подтверждений этой информации пока не было.

*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.

Белгородский тракторист попал в список террористов и экстремистов
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Новое кладбище для белгородцев

Умерших жителей Белгорода могут хоронить на новом кладбище, которое планируется разместить в селе Стрелецкое Белгородского района. Для этих нужд администрация Белгорода просит передать в муниципальную собственность земельный участок площадью 325 тыс. квадратных метров.

Делается это не просто так: на территории самого Белгорода уже нельзя выделить новое место для кладбища. Иначе будут нарушены требования санитарно-защитной зоны.

В случае если участок передадут администрации города, Горритуалсервис проведёт экспертизу и выяснит, можно ли использовать землю для захоронений. Если нет, участок вернут в собственность правительства региона.

Отметим, что в настоящий момент на территории Белгорода находится 12 кладбищ, 10 из которых уже закрыты. Для новых захоронений используется Юго-Западное кладбище.

Ранее администрация предлагала белгородцам построить крематорий, но большинство жителей оказались против такой затеи.

Жителей Белгорода предложили хоронить за городом
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