Что ответили в мэрии на вопрос о строительстве крематория в Белгороде

Городские власти сообщили, что строить крематорий в областном центре не будут. Белгородка поинтересовалась, можно ли возвести объект в другом месте, а не в Юго-Западном микрорайоне, однако администрация своё решение не изменила. В мэрии ответили, что такой проект не рассматривается, пишет издание.