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Что ответили в мэрии на вопрос о строительстве крематория в Белгороде

19 апреля 2023, 08:15
Фото: Сергей Егоров / Go31.ru

В Белгороде не планируют строить крематорий

Жительница города поинтересовалась, можно ли построить его в другом месте, а не в Юго-Западном микрорайоне, как это планировалось ранее. Решение властей не изменилось, сообщает Go31.

Городские власти сообщили, что строить крематорий в областном центре не будут. Белгородка поинтересовалась, можно ли возвести объект в другом месте, а не в Юго-Западном микрорайоне, однако администрация своё решение не изменила. В мэрии ответили, что такой проект не рассматривается, пишет издание.

О строительстве крематория в Белгороде заговорили ещё в 2015 году. Изначально объект планировали возвести в районе Ячнево. Затем планы изменились: стройку решили перенести в Юго-Западный микрорайон, однако жители были решительно против.

В 2016 году митрополия тоже выступила против строительства. Однако к 2021 году митрополит Иоанн заявил, что строительство крематория в какой-то мере неизбежность.

Бывший мэр Белгорода Юрий Галдун тоже отмечал, что крематорий городу необходим, поскольку кладбище занимает много места.

О необходимости строительства говорил и губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона подчёркивал, что перед возведением крематория нужна качественная информационная работа с населением.

В Юго-Западном микрорайоне Белгорода не будет крематория
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