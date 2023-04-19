Что ответили в мэрии на вопрос о строительстве крематория в Белгороде

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Городские власти сообщили, что строить крематорий в областном центре не будут. Белгородка поинтересовалась, можно ли возвести объект в другом месте, а не в Юго-Западном микрорайоне, однако администрация своё решение не изменила. В мэрии ответили, что такой проект не рассматривается, пишет издание.
О строительстве крематория в Белгороде заговорили ещё в 2015 году. Изначально объект планировали возвести в районе Ячнево. Затем планы изменились: стройку решили перенести в Юго-Западный микрорайон, однако жители были решительно против.
В 2016 году митрополия тоже выступила против строительства. Однако к 2021 году митрополит Иоанн заявил, что строительство крематория в какой-то мере неизбежность.
Бывший мэр Белгорода Юрий Галдун тоже отмечал, что крематорий городу необходим, поскольку кладбище занимает много места.
О необходимости строительства говорил и губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона подчёркивал, что перед возведением крематория нужна качественная информационная работа с населением.