Котлету жалко: в Белгороде подорожают полуфабрикаты из курицы?

Цены в Белгородской области снова растут. Мясо птицы здесь не исключение, а, скорее, даже правило. Впрочем, министерство сельского хозяйства Белгородской области сообщило о возможном снижении цен на мясо. Ведомство утверждает, что это может произойти в ближайшее время. Конкретные сроки и масштабы снижения пока не озвучены.