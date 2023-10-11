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Цены на курицу

Котлету жалко: в Белгороде подорожают полуфабрикаты из курицы?

11 октября 2023, 12:16
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Цены на курицу

Белгородцев предупредили о росте цен на полуфабрикаты из куриного мяса

Цены на куриную продукцию в Белгороде продолжают расти, однако министерство сельского хозяйства сообщает о возможном снижении цен. А аналитики ФАС проводят расследование для определения причин такого повышения цен.

Цены в Белгородской области снова растут. Мясо птицы здесь не исключение, а, скорее, даже правило. Впрочем, министерство сельского хозяйства Белгородской области сообщило о возможном снижении цен на мясо. Ведомство утверждает, что это может произойти в ближайшее время. Конкретные сроки и масштабы снижения пока не озвучены.

Журналист Бел.Ру прошлась по магазинам Белгорода, чтобы узнать, какие цены на куриное мясо можно встретить в магазинах и на рынке. На одном из рынков продавец поделилась с ней новостями из «мира повышения цен».

Она сообщила о предстоящем увеличении стоимости готовой продукции из куриного мяса с 12 октября. Первыми подорожают котлеты. Также женщина рассказала, что около месяца назад цена на филе курицы от «Приосколья» составляла 365 рублей. Продавец поделилась информацией о последнем повышении цен и отметила, что это затронуло именно эту часть курицы.

Антимонопольная служба начала искать причины увеличения стоимости куриного и свиного мяса. Цены на курицу в магазинах росли с лета прошлого года. Это затронуло и Белгородскую область, несмотря на то, что в регионе производится значительная часть куриного мяса в России.

Аналитики ФАС проводят расследование, чтобы выяснить, какие факторы повлияли на такое значительное увеличение цен. Главная задача — определить, является ли это результатом неправомерных действий со стороны производителей или же есть другие обстоятельства, которые влияют на ценообразование.

Ранее на оперативном совещании правительства области рассказали о предварительном увеличении тарифов и на коммунальные услуги. В соответствии с информацией, представленной ФАС, в 2024 году стоимость ЖКХ может повыситься максимум на 12,5%. Однако, с возможным различием до 3% в разных муниципалитетах. На брифинге правительства объяснили, от чего зависит данная ситуация.

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