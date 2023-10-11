Где в Белгороде включили отопление? Мэрия представила интерактивную карту

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Сегодня, 11 октября, в Белгороде и ещё трёх муниципалитетах начали запуск отопления в многоквартирные дома. Процесс подачи тепла может отследить каждый горожанин: специально для этого создали интерактивную карту. Информация здесь обновляется каждые 15 минут.
Мэр Белгорода объяснил, как разобраться в карте. Дома, которые выделены серым цветом, только подготавливают к подключению. Жёлтый цвет означает, что тепло уже есть. В «зелёных» домах идут пуско-наладочные работы: стравливается воздух по стоякам, регулируется давление. Полностью отопление запущено в «красных» домах.
Кроме этого, можно нажать на каждый дом и на ссылку «Подробнее», после чего белгородцам покажут информацию о сроках пуска тепла. За исправной работой карты следят все управляющие компании и ТСЖ Белгорода.