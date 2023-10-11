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Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Отопление

Где в Белгороде включили отопление? Мэрия представила интерактивную карту

11 октября 2023, 11:09
Фото: 1MI
Отопление

Белгородцы могут следить за запуском отопления онлайн по интерактивной карте

Ресурс показывает, какие дома готовятся подключить к отоплению, а где тепло уже есть. Мэр Валентин Демидов заверил, что карта обновляется каждые 15 минут.

Сегодня, 11 октября, в Белгороде и ещё трёх муниципалитетах начали запуск отопления в многоквартирные дома. Процесс подачи тепла может отследить каждый горожанин: специально для этого создали интерактивную карту. Информация здесь обновляется каждые 15 минут.

Мэр Белгорода объяснил, как разобраться в карте. Дома, которые выделены серым цветом, только подготавливают к подключению. Жёлтый цвет означает, что тепло уже есть. В «зелёных» домах идут пуско-наладочные работы: стравливается воздух по стоякам, регулируется давление. Полностью отопление запущено в «красных» домах.

Кроме этого, можно нажать на каждый дом и на ссылку «Подробнее», после чего белгородцам покажут информацию о сроках пуска тепла. За исправной работой карты следят все управляющие компании и ТСЖ Белгорода.

В Белгороде создадут интерактивную карту пуска отопления в домах
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#Белгородская область#Тепло#Отопление#Новости Белгорода#Белгород#Интерактивная карта#Валентин Демидов#Александра Склярова
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