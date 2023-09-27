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Published Сегодня, 16:38

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

Жителям Белгородского района рассказали о старте отопительного сезона

Когда в Белгородской области включат отопление?

27 сентября 2023, 16:38
Фото: Bel.ru

Жителям Белгородского района рассказали о старте отопительного сезона

27 сентября первый заместитель главы администрации Белгородского района провела прямой эфир, в ходе которого разъяснила условия для старта отопительного сезона.

Анну Куташову спросили, когда в Белгородской области включат отопление, ведь по утрам и вечерам уже очень холодно. На это чиновница ответила, что отопление включать пока рано, так как днем температура воздуха прогревается до 24 °C, ночью — до 14 градусов.

Чтобы включить отопление в многоквартирных домах, среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не должна превышать восьми градусов Цельсия. Нынешний показатель составляет около 19 градусов, что в два раза выше требуемого порога. Эти нормативы установлены федеральным законодательством и санитарными нормами.

Мы очень внимательно мониторим среднесуточную температуру, после чего будет подготовлено распоряжение о начале отопительного периода.
Анна Куташова, первый заместитель главы администрации района

Напомним, работы по подготовке к отопительному сезону власти Белгородской области завершат до 1 октября. По данным на 25 сентября, готовность региона составляет 96%. В числе первых — сфера водоснабжения и водоотведения.

Белгородская область готова к отопительному сезону на 96%
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#Белгородская область#Отопительный сезон#Отопление#Белгород#Анна Куташова#Милена Фишер
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