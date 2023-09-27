Анну Куташову спросили, когда в Белгородской области включат отопление, ведь по утрам и вечерам уже очень холодно. На это чиновница ответила, что отопление включать пока рано, так как днем температура воздуха прогревается до 24 °C, ночью — до 14 градусов.