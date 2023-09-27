Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Анну Куташову спросили, когда в Белгородской области включат отопление, ведь по утрам и вечерам уже очень холодно. На это чиновница ответила, что отопление включать пока рано, так как днем температура воздуха прогревается до 24 °C, ночью — до 14 градусов.
Чтобы включить отопление в многоквартирных домах, среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не должна превышать восьми градусов Цельсия. Нынешний показатель составляет около 19 градусов, что в два раза выше требуемого порога. Эти нормативы установлены федеральным законодательством и санитарными нормами.
Мы очень внимательно мониторим среднесуточную температуру, после чего будет подготовлено распоряжение о начале отопительного периода.
Анна Куташова, первый заместитель главы администрации района
Напомним, работы по подготовке к отопительному сезону власти Белгородской области завершат до 1 октября. По данным на 25 сентября, готовность региона составляет 96%. В числе первых — сфера водоснабжения и водоотведения.