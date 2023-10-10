В Белгороде создадут интерактивную карту пуска отопления в домах

Напомним, отопительный сезон в Белгороде, как и в большинстве районов Белгородской области, начали 9 октября. Самым ранним стал Корочанский район, запустивший тепло в дома и соцобъекты ещё 5 октября. Вячеслав Гладков объяснял, почему невозможно дать тепло во всех зданиях одновременно — для этого просто не хватит людей.