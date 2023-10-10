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Published Сегодня, 17:24

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В Белгороде создадут интерактивную карту пуска отопления в домах

В Белгороде создадут интерактивную карту пуска отопления в домах

10 октября 2023, 17:24
Фото: Bel.ru
10 октября мэр Белгорода Валентин Демидов провёл вечерний прямой эфир и заверил горожан в том, что скоро все они смогут в режиме реального времен следить за включением отопления в многоквартирных домах. Процесс запустят 11 октября.

Объекты социальной сферы Белгорода начали подключать к теплу в понедельник, 9 октября, в большинстве из них тепло уже есть. С 11 октября отопление начнут включать в 1352 многоквартирных домах областного центра, которые обогреваются централизованно. Перед этим на внутридомовых сетях проведут пусконаладочные работы.

Более подробную информацию вы можете уточнить в диспетчерских службах ваших управляющих компаний. Также я планирую разместить информацию на интерактивной карте, размещу ссылку на неё в ближайшее время. На ней вы будете видеть статус подключения каждого дома.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Напомним, отопительный сезон в Белгороде, как и в большинстве районов Белгородской области, начали 9 октября. Самым ранним стал Корочанский район, запустивший тепло в дома и соцобъекты ещё 5 октября. Вячеслав Гладков объяснял, почему невозможно дать тепло во всех зданиях одновременно — для этого просто не хватит людей.

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#Город#Отопительный сезон#Отопление#Новости Белгорода#Белгород#Готовность к зиме#Интерактивная карта#Валентин Демидов#Милена Фишер
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