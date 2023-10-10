В Белгороде создадут интерактивную карту пуска отопления в домах

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
Объекты социальной сферы Белгорода начали подключать к теплу в понедельник, 9 октября, в большинстве из них тепло уже есть. С 11 октября отопление начнут включать в 1352 многоквартирных домах областного центра, которые обогреваются централизованно. Перед этим на внутридомовых сетях проведут пусконаладочные работы.
Более подробную информацию вы можете уточнить в диспетчерских службах ваших управляющих компаний. Также я планирую разместить информацию на интерактивной карте, размещу ссылку на неё в ближайшее время. На ней вы будете видеть статус подключения каждого дома.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Напомним, отопительный сезон в Белгороде, как и в большинстве районов Белгородской области, начали 9 октября. Самым ранним стал Корочанский район, запустивший тепло в дома и соцобъекты ещё 5 октября. Вячеслав Гладков объяснял, почему невозможно дать тепло во всех зданиях одновременно — для этого просто не хватит людей.