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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Обстрел

Гладков сообщил о последствиях нового обстрела Белгородской области

11 октября 2023, 12:27
Фото: 1MI
Обстрел

Жители четырёх белгородских сёл попали под отключение после обстрела

Света временно нет в Графовке, Демидовке, Прилесье и Репяховке. Пострадавших среди мирных жителей нет. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 11 октября, под обстрел ВСУ попала окраина села Графовка Краснояружского района. В результате атаки пострадавших среди мирных жителей нет.

Повреждения получила линия электропередачи. Из-за этого под частичное отключение попали сразу четыре населённых пункта: Графовка, Демидовка, Прилесье и Репяховка.

Аварийные службы уже в ближайшее время приступят к устранению последствий, сообщил глава региона.

Сегодня над селом Новопетровка в Валуйском округе сбили украинский беспилотник. При падении он сдетонировал — в одном частном доме выбило окно и посекло забор. Пострадавших нет.

В Белгородской области сбили беспилотник — пострадал дом
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#Белгородская область#Происшествия#Отключение света#Краснояружский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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