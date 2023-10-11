Гладков сообщил о последствиях нового обстрела Белгородской области

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Сегодня, 11 октября, под обстрел ВСУ попала окраина села Графовка Краснояружского района. В результате атаки пострадавших среди мирных жителей нет.
Повреждения получила линия электропередачи. Из-за этого под частичное отключение попали сразу четыре населённых пункта: Графовка, Демидовка, Прилесье и Репяховка.
Аварийные службы уже в ближайшее время приступят к устранению последствий, сообщил глава региона.
Сегодня над селом Новопетровка в Валуйском округе сбили украинский беспилотник. При падении он сдетонировал — в одном частном доме выбило окно и посекло забор. Пострадавших нет.