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Белгородский тракторист попал в список террористов и экстремистов

Белгородский тракторист попал в список террористов и экстремистов

11 октября 2023, 07:38
Фото: 1MI
Ранее сообщалось, что молодой мужчина пытался перейти границу с Украиной и вступить в запрещённый «Легион „Свобода России“»*. Официального подтверждения этой информации не было. Однако теперь известно, что житель региона попал в реестр террористов и экстремистов.

Белгородского тракториста включили в реестр террористов и экстремистов. Список опубликован на сайте Росфинмониторинга. В перечень жителя региона добавили 10 октября 2023 года. Указано, что мужчина 1995 года рождения проживал в селе Чистополье Ракитянского района.

Тракториста обвиняют в попытке перейти границу с Украиной и вступить в запрещённый «Легион „Свобода России“»*. Информация об этом ранее появилась в соцсетях, однако официального подтверждения не было. Также сообщалось, что фигуранта задержали ещё 27 июня.

Изначально на тракториста составили протокол за нахождение в состоянии алкогольного опьянения и арестовали на восемь суток. Но во время ареста у мужчины дома провели обыск и якобы обнаружили гранату. Возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения боеприпасов.

Затем против белгородца возбудили новые уголовные дела. ФСБ, как сообщалось, считает, что мужчина хотел перейти границу, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Обвиняют тракториста в покушении на госизмену и покушении на участии в террористической организации.

Правоохранительные органы официальную информацию на этот счёт не сообщали.

*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.

«Осторожно, новости»: белгородский тракторист хотел вступить в ряды ВСУ
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#Белгородская область#Происшествия#Обвинение#Ракитянский район#Тракторист#Белгород#Наталья Корявых#Реестр террористов и экстремистов
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