Белгородский тракторист попал в список террористов и экстремистов

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Белгородского тракториста включили в реестр террористов и экстремистов. Список опубликован на сайте Росфинмониторинга. В перечень жителя региона добавили 10 октября 2023 года. Указано, что мужчина 1995 года рождения проживал в селе Чистополье Ракитянского района.
Тракториста обвиняют в попытке перейти границу с Украиной и вступить в запрещённый «Легион „Свобода России“»*. Информация об этом ранее появилась в соцсетях, однако официального подтверждения не было. Также сообщалось, что фигуранта задержали ещё 27 июня.
Изначально на тракториста составили протокол за нахождение в состоянии алкогольного опьянения и арестовали на восемь суток. Но во время ареста у мужчины дома провели обыск и якобы обнаружили гранату. Возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения боеприпасов.
Затем против белгородца возбудили новые уголовные дела. ФСБ, как сообщалось, считает, что мужчина хотел перейти границу, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Обвиняют тракториста в покушении на госизмену и покушении на участии в террористической организации.
Правоохранительные органы официальную информацию на этот счёт не сообщали.
*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.