Белгородский тракторист попал в список террористов и экстремистов

Тракториста обвиняют в попытке перейти границу с Украиной и вступить в запрещённый «Легион „Свобода России“»*. Информация об этом ранее появилась в соцсетях, однако официального подтверждения не было. Также сообщалось, что фигуранта задержали ещё 27 июня.