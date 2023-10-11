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Ремонт дороги

Обновлять малую Богданку в Белгороде продолжат только в 2024 году

11 октября 2023, 10:36
Фото: 1MI
Ремонт дороги
Белгородцы поинтересовались у мэра Валентина Демидова, будут ли обновлять дорогу на малой Богданке на участке от улицы Гагарина до автовокзала. Оказалось, дальнейшие работы перенесли на следующий год. Подробности градоначальник сообщил в ходе прямого эфира.

Дальнейшее обновление малой Богданки в Белгороде перенесли на следующий год. Об этом рассказал мэр Валентин Демидов после вопроса горожанина о том, будут ли ремонтировать участок от улицы Гагарина до автовокзала.

По словам градоначальника, ремонт от улицы Гагарина до Урожайной запланирован на следующий год. Ранее дорожники привели в порядок дорогу на участке от Белгородского проспекта до улицы Гагарина протяжённостью 1,6 км. На эти работы ранее выделили 76 млн рублей. Ремонт выполнялся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее сообщалось, что на реконструкцию малого проезда Богдана Хмельницкого в Белгороде потратят ещё 45 млн рублей. На участке проведут второй этап ремонтных работ. Начать их собираются в январе 2024 года, а завершить — к апрелю.

На реконструкцию малой Богданки в Белгороде потратят ещё 45 млн рублей
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