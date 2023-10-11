Обновлять малую Богданку в Белгороде продолжат только в 2024 году

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Дальнейшее обновление малой Богданки в Белгороде перенесли на следующий год. Об этом рассказал мэр Валентин Демидов после вопроса горожанина о том, будут ли ремонтировать участок от улицы Гагарина до автовокзала.
По словам градоначальника, ремонт от улицы Гагарина до Урожайной запланирован на следующий год. Ранее дорожники привели в порядок дорогу на участке от Белгородского проспекта до улицы Гагарина протяжённостью 1,6 км. На эти работы ранее выделили 76 млн рублей. Ремонт выполнялся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Ранее сообщалось, что на реконструкцию малого проезда Богдана Хмельницкого в Белгороде потратят ещё 45 млн рублей. На участке проведут второй этап ремонтных работ. Начать их собираются в январе 2024 года, а завершить — к апрелю.