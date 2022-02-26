Что происходит в Белгородской области во время спецоперации

Тем временем, люди в панике направились на АЗС и к банкоматам, из-за чего там образовались длинные очереди. Но уже через несколько часов в региональном правительстве заявили, что сетевые магазины и общепит работают в штатном режиме, а запаса бензина в области хватит больше чем на месяц. Также нет дефицита и наличных в банкоматах.