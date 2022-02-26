Что происходит в Белгородской области во время спецоперации

Posted 26 февраля 2022, 08:19
Published 26 февраля 2022, 08:19
Modified 1 декабря, 08:36
Updated 1 декабря, 08:36
24 февраля белгородцы проснулись от звуков истребителей и раздающихся вдали взрывов. Президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации на территории Украины.
В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о том, что в приграничных районах в школах и детских садах отменяются занятия. Всего ограничения коснулись девяти районов. В остальных муниципалитетах — на усмотрение руководства учебных заведений. При этом в вузах Белгорода пары отменять не стали, однако отметили, что если студенты не изъявят желание явиться на занятия, руководство всё поймёт.
Из аэропорта Белгорода отменили все рейсы — авиационные власти запретили использовать южное воздушное пространство. Ограничения коснулись ещё 11 аэропортов. Предположительно, улететь из областного центра нельзя будет до 2 марта.
Несмотря на достаточно напряжённое утро 24 февраля, Гладков сообщил, что в регионе не будет проходить мобилизация, также власти не будут вводить режим ЧС.
Что касается предприятий, глава региона заявил, что они продолжают работать в штатном режиме. В первую очередь это касается организаций энергоснабжения. Также на своих местах остаются трудиться региональное правительство и экстренные службы.
Тем временем, люди в панике направились на АЗС и к банкоматам, из-за чего там образовались длинные очереди. Но уже через несколько часов в региональном правительстве заявили, что сетевые магазины и общепит работают в штатном режиме, а запаса бензина в области хватит больше чем на месяц. Также нет дефицита и наличных в банкоматах.
Также в Белгородской области резко выросло число желающих уехать из региона. С каждым часом количество свободных билетов на поезда в Москву и Санкт-Петербург стремительно уменьшалось. Уезжающим из Белгородской области даже добавили вагоны и выделили дополнительный поезд, чтобы они смогли покинуть регион.
Ближе к вечеру 24 февраля белгородские управляющие компании начали опечатывать подвалы и чердаки в многоквартирных домах. Свои действия они объяснили тем, что так спасают людей от возможной террористической угрозы.
В вечернее время в Сети стала появляться информация о том, что ночью в районах Белгородской области возможны отключения света и воды. Данные опроверг Гладков, отметив, что не стоит верить фейкам в соцсетях.
Несмотря на то, что областное правительство контролирует ситуацию, без происшествий не обошлось. Утром, 24 февраля, в 20 метрах от жилых построек на улице Дальней Садовой в Белгороде упал обломок снаряда. Ударной волной повредило дом и несколько машин.
На место ЧП выехала журналист «Бел.Ру» и узнала из первых уст, как разворачивались события. Видео взрыва попало в Сеть. На кадрах видно, как после падения снаряда в домах начали трястись окна, а в машинах – выть сигнализации.
После происшествия стало известно, что последствия взрыва снаряда ранили троих человек — двоих взрослых и одного ребёнка. Семилетнего мальчика госпитализировали в детскую областную больницу в травматологическое отделение — у ребёнка осколочное ранение ноги после попадания стекла.
На место ЧП прибыл глава Белгородского района Владимир Перцев. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал помочь пострадавшим. Свою помощь предложили также и белгородские бизнесмены.
Ещё до начала спецоперации на Украине Россия начала принимать эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. Людей на автобусах в срочном порядке вывозили в Ростовскую область, откуда направляли на поездах в другие субъекты РФ.
В Белгородскую область прибыло 528 беженцев. В основном это женщины, дети и пожилые люди. Их разместили в трёх городах области — Белгороде, Шебекино и Короче.
Всех прибывших поместили на недельный карантин, также провели полный медосмотр, взяли анализы на ковид и корь, провели флюорографию. У 20 человек обнаружили коронавирус. Помимо этого в каждом районе людей закрепили за медорганизациями, чтобы вовремя оказывать необходимую медпомощь.
Эвакуированных обеспечили горячим питанием, детей — игрушками. В целом в день на одного эвакуированного в Белгородской области выделяется по 800 рублей. Однако среди прибывших почти половина детей. Им нужны соки, игрушки, игры.