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Posted 26 февраля 2022, 08:19

Published 26 февраля 2022, 08:19

Modified 1 декабря, 08:36

Updated 1 декабря, 08:36

Что происходит в Белгородской области во время спецоперации

26 февраля 2022, 08:19
Сюжет
Дети
Разумеется, самым запоминающимся событием уходящей недели стал старт спецоперации России на Украине. Она не только войдёт в историю, но ещё долго будет обсуждаться мировым и экспертным сообществом. Как прошли первые дни с начала спецоперации на Украине в Белгородской области — в материале «Бел.Ру».

Всё под контролем

24 февраля белгородцы проснулись от звуков истребителей и раздающихся вдали взрывов. Президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации на территории Украины.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о том, что в приграничных районах в школах и детских садах отменяются занятия. Всего ограничения коснулись девяти районов. В остальных муниципалитетах — на усмотрение руководства учебных заведений. При этом в вузах Белгорода пары отменять не стали, однако отметили, что если студенты не изъявят желание явиться на занятия, руководство всё поймёт.

Из аэропорта Белгорода отменили все рейсы — авиационные власти запретили использовать южное воздушное пространство. Ограничения коснулись ещё 11 аэропортов. Предположительно, улететь из областного центра нельзя будет до 2 марта.

Несмотря на достаточно напряжённое утро 24 февраля, Гладков сообщил, что в регионе не будет проходить мобилизация, также власти не будут вводить режим ЧС.

Что касается предприятий, глава региона заявил, что они продолжают работать в штатном режиме. В первую очередь это касается организаций энергоснабжения. Также на своих местах остаются трудиться региональное правительство и экстренные службы.

Тем временем, люди в панике направились на АЗС и к банкоматам, из-за чего там образовались длинные очереди. Но уже через несколько часов в региональном правительстве заявили, что сетевые магазины и общепит работают в штатном режиме, а запаса бензина в области хватит больше чем на месяц. Также нет дефицита и наличных в банкоматах.

А вот в магазинах подобного коллапса, как ни странно, не произошло. Возможно, слова главы региона о том, что голод белгородцам не грозит, немного успокоили людей. Либо же их подбодрило, что губернатор и вся его семья впопыхах не собрали вещи и не уехали из области.

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Также в Белгородской области резко выросло число желающих уехать из региона. С каждым часом количество свободных билетов на поезда в Москву и Санкт-Петербург стремительно уменьшалось. Уезжающим из Белгородской области даже добавили вагоны и выделили дополнительный поезд, чтобы они смогли покинуть регион.

Ближе к вечеру 24 февраля белгородские управляющие компании начали опечатывать подвалы и чердаки в многоквартирных домах. Свои действия они объяснили тем, что так спасают людей от возможной террористической угрозы.

В вечернее время в Сети стала появляться информация о том, что ночью в районах Белгородской области возможны отключения света и воды. Данные опроверг Гладков, отметив, что не стоит верить фейкам в соцсетях.

Утром, 25 февраля, в своём приветствии глава региона подчеркнул, что ночью в регионе не было серьёзных происшествий. А днём региональное министерство образования выехало с проверками в детские сады и школы, чтобы посмотреть, насколько там работают антитеррористические мероприятия.

О раненых и ущербе

Несмотря на то, что областное правительство контролирует ситуацию, без происшествий не обошлось. Утром, 24 февраля, в 20 метрах от жилых построек на улице Дальней Садовой в Белгороде упал обломок снаряда. Ударной волной повредило дом и несколько машин.

На место ЧП выехала журналист «Бел.Ру» и узнала из первых уст, как разворачивались события. Видео взрыва попало в Сеть. На кадрах видно, как после падения снаряда в домах начали трястись окна, а в машинах – выть сигнализации.

После происшествия стало известно, что последствия взрыва снаряда ранили троих человек — двоих взрослых и одного ребёнка. Семилетнего мальчика госпитализировали в детскую областную больницу в травматологическое отделение — у ребёнка осколочное ранение ноги после попадания стекла.

На место ЧП прибыл глава Белгородского района Владимир Перцев. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал помочь пострадавшим. Свою помощь предложили также и белгородские бизнесмены.

Повреждённые дома и сгоревшие машины: белгородцы рассказали о взрыве снаряда
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Беженцы из Донбасса — в Белгороде

Ещё до начала спецоперации на Украине Россия начала принимать эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. Людей на автобусах в срочном порядке вывозили в Ростовскую область, откуда направляли на поездах в другие субъекты РФ.

В Белгородскую область прибыло 528 беженцев. В основном это женщины, дети и пожилые люди. Их разместили в трёх городах области — Белгороде, Шебекино и Короче.

Всех прибывших поместили на недельный карантин, также провели полный медосмотр, взяли анализы на ковид и корь, провели флюорографию. У 20 человек обнаружили коронавирус. Помимо этого в каждом районе людей закрепили за медорганизациями, чтобы вовремя оказывать необходимую медпомощь.

Эвакуированных обеспечили горячим питанием, детей — игрушками. В целом в день на одного эвакуированного в Белгородской области выделяется по 800 рублей. Однако среди прибывших почти половина детей. Им нужны соки, игрушки, игры.

Поэтому в Белгородской области во всех районах открыли пункты сбора гуманитарной помощи.

528 беженцев из ДНР и ЛНР встретили в Белгороде
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