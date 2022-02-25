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Гладков: Никакой эвакуации под Белгородом нет

25 февраля 11:50
Фото: страница Вячеслава Гладкова во "ВКонтакте"
В комментариях под постом губернатора появилась информация о том, что эвакуируют людей из посёлка Октябрьского. Вячеслав Гладков заявил, что это фейк.

В посёлке Октябрьском не проводят эвакуацию. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Информация о том, что людей эвакуируют, появилась в комментариях под постом главы региона в Instagram.

Информацию проверил. Это ложь. Никакой эвакуации в посёлке Октябрьском нет. Доверяйте только проверенным источникам!Вячеслав Гладков

Накануне в Сети распространилась информация о том, что снаряд попал в наркодиспансер в Белгороде и что людей из здания эвакуировали. Власти региона эту информацию не подтвердили.

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#Новости#Эвакуация#Вячеслав Гладков#Белгородский район#Октябрьский#Операция на Украине#Общество
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