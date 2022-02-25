Гладков: Никакой эвакуации под Белгородом нет

В посёлке Октябрьском не проводят эвакуацию. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
Информация о том, что людей эвакуируют, появилась в комментариях под постом главы региона в Instagram.
Информацию проверил. Это ложь. Никакой эвакуации в посёлке Октябрьском нет. Доверяйте только проверенным источникам!Вячеслав Гладков
Накануне в Сети распространилась информация о том, что снаряд попал в наркодиспансер в Белгороде и что людей из здания эвакуировали. Власти региона эту информацию не подтвердили.