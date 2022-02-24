Уезжающим из Белгородской области добавят вагонов и дополнительный поезд

В поезде № 58, который отправится в 16:30, добавят три вагона. Он проследует через Елец, а в столицу прибудет на Павелецкий вокзал. Также с 24 февраля из Белгорода будет выезжать дополнительный поезд из десяти вагонов. Он отправится в 23:20.