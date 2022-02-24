Уезжающим из Белгородской области добавят вагонов и дополнительный поезд

Posted 24 февраля 2022, 11:25
Published 24 февраля 2022, 11:25
Modified 1 декабря, 08:42
Updated 1 декабря, 08:42
Юго-Восточная железная дорога решила увеличить количество мест для пассажиров, выезжающих из Белгородской области. Соответствующее решение приняли из-за отмены авиарейсов.
В поезде № 58, который отправится в 16:30, добавят три вагона. Он проследует через Елец, а в столицу прибудет на Павелецкий вокзал. Также с 24 февраля из Белгорода будет выезжать дополнительный поезд из десяти вагонов. Он отправится в 23:20.
Напомним, после начала военной операции на Донбассе белгородцы начали активно скупать билеты в Москву и Санкт-Петербург. На некоторые поезда все билеты уже раскуплены.