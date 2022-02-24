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Posted 24 февраля 2022, 11:25

Published 24 февраля 2022, 11:25

Modified 1 декабря, 08:42

Updated 1 декабря, 08:42

Уезжающим из Белгородской области добавят вагонов и дополнительный поезд

24 февраля 2022, 11:25
Сюжет
Новости Белгорода
Юго-Восточная железная дорога приняла решение увеличить количество мест в связи с отменой авиарейсов. Об этом сообщил замгубернатора Владимир Базаров на странице в соцсетях.

Юго-Восточная железная дорога решила увеличить количество мест для пассажиров, выезжающих из Белгородской области. Соответствующее решение приняли из-за отмены авиарейсов.

В поезде № 58, который отправится в 16:30, добавят три вагона. Он проследует через Елец, а в столицу прибудет на Павелецкий вокзал. Также с 24 февраля из Белгорода будет выезжать дополнительный поезд из десяти вагонов. Он отправится в 23:20.

Напомним, после начала военной операции на Донбассе белгородцы начали активно скупать билеты в Москву и Санкт-Петербург. На некоторые поезда все билеты уже раскуплены.

#Новости#Общество#Поезд#Рейс#Новости Белгорода#Вагоны
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