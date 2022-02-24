Режим ЧС из-за военной операции не будут вводить в Белгородской области

Члены правительства региона на заседании оперативного штаба решили не вводить в Белгородской области чрезвычайную ситуацию. Пока в регионе действует режим повышенной готовности. Ранее его ввели из-за ситуации с ковидом.
Нам этого режима достаточно, чтобы обеспечить безопасность жителей региона. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также глава региона в своём Telegram-канале «Настоящий Гладков» заявил, что автовокзал и железнодорожный вокзалы работают в штатном режиме.
При этом аэропорт Белгорода временно закрыт до 2 марта. Такое же ограничение воздушного пространства действует в 12 южных регионах России. Соответствующие меры приняла Росавиация.
Что касается режима ЧС, то его возможное введение в регионе обсуждали и ранее. Тогда мера касалась прибывших в Белгородскую область беженцев из ЛНР и ДНР. Однако от подобных действий власти региона решили отказаться, оставив действовать режим повышенной готовности. Всего в Белгородскую область прибыло 528 эвакуированных жителей республик.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, её целью является защита людей.
Этим же утром белгородцы услышали звуки, похожие на взрывы. В школах и детсадах в районах, граничащих с Украиной, даже временно отменили занятия. В вузах прибегать к таким мерам не стали — обучение продолжается в штатном режиме.