Режим ЧС из-за военной операции не будут вводить в Белгородской области

Что касается режима ЧС, то его возможное введение в регионе обсуждали и ранее. Тогда мера касалась прибывших в Белгородскую область беженцев из ЛНР и ДНР. Однако от подобных действий власти региона решили отказаться, оставив действовать режим повышенной готовности. Всего в Белгородскую область прибыло 528 эвакуированных жителей республик.