Вячеслав Гладков: Средств в банках Белгорода более чем достаточно

Наличными средствами банки Белгородской области обеспечены в полном объёме, несмотря на высокий спрос на наличку. Финансовые организации максимально оперативно пополняют свои запасы – средств в банках более чем достаточно. Поэтому население просят не переживать на этот счёт. Электронные средства платежей тоже работают в штатном режиме.
В правительстве работает круглосуточный оперативный штаб, который контролирует текущую ситуацию в Белгородской области. Предприятия ЖКХ находятся в режиме повышенной готовности, а в аэропорту занимаются возвратом средств на купленные ранее рейсы.
Запаса продуктов и топлива в Белгородской области хватает. ⠀
Также Вячеслав Гладков ответил на неожиданный вопрос о фестивале BelgorodMusicFest «Борислав Струлёв и Друзья», который должен открыться в Белгородской филармонии в субботу, 26 февраля. Глава региона заверил, что фестиваль состоится, и артисты уже едут в Белгород.
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