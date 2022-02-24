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Вячеслав Гладков: Средств в банках Белгорода более чем достаточно

24 февраля 17:23
Фото: Бел.Ру
Губернатор Белгородской области сообщил о ситуации в регионе на данный момент. По его словам, при текущей динамике в понедельник школы и детсады смогут вернуться к нормальной работе.

Наличными средствами банки Белгородской области обеспечены в полном объёме, несмотря на высокий спрос на наличку. Финансовые организации максимально оперативно пополняют свои запасы – средств в банках более чем достаточно. Поэтому население просят не переживать на этот счёт. Электронные средства платежей тоже работают в штатном режиме.

В правительстве работает круглосуточный оперативный штаб, который контролирует текущую ситуацию в Белгородской области. Предприятия ЖКХ находятся в режиме повышенной готовности, а в аэропорту занимаются возвратом средств на купленные ранее рейсы.

Запаса продуктов и топлива в Белгородской области хватает. ⠀

Также Вячеслав Гладков ответил на неожиданный вопрос о фестивале BelgorodMusicFest «Борислав Струлёв и Друзья», который должен открыться в Белгородской филармонии в субботу, 26 февраля. Глава региона заверил, что фестиваль состоится, и артисты уже едут в Белгород.

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#Новости#Вячеслав Гладков#Наличные деньги#Губернатор#Общество
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