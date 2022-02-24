Вячеслав Гладков: Средств в банках Белгорода более чем достаточно

Наличными средствами банки Белгородской области обеспечены в полном объёме, несмотря на высокий спрос на наличку. Финансовые организации максимально оперативно пополняют свои запасы – средств в банках более чем достаточно. Поэтому население просят не переживать на этот счёт. Электронные средства платежей тоже работают в штатном режиме.