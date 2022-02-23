В Белгородской области около 20 беженцев из Донбасса больны коронавирусом

Очень много детей, детей совсем маленьких, в том числе грудных. Очень, конечно, их жалко: трое суток в дороге, все устали. Наши врачи их осмотрели, около 20 человек, к сожалению, болеют коронавирусом. Их изолировали, всех посадили на 7-дневный карантин.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области