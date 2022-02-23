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Posted 23 февраля 2022, 07:43

Published 23 февраля 2022, 07:43

Modified 1 декабря, 08:53

Updated 1 декабря, 08:53

В Белгородской области около 20 беженцев из Донбасса больны коронавирусом

23 февраля 2022, 07:43
Сюжет
Губернатор
Врачи проверили всех приехавших в Белгородскую область беженцев из ДНР и ЛНР. Около 20 из них оказали заражены COVID-19. Их изолировали, они на недельном карантине, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

Очень много детей, детей совсем маленьких, в том числе грудных. Очень, конечно, их жалко: трое суток в дороге, все устали. Наши врачи их осмотрели, около 20 человек, к сожалению, болеют коронавирусом. Их изолировали, всех посадили на 7-дневный карантин.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, карантин ждёт всех приехавших 22 февраля в Белгородскую область жителей ДНР и ЛНР. Их разместили в гостиницах Белгорода, Корочи и Шебекино, в Белгороде они живут в «Амаксе».

Всех беженцев ждёт полное медицинское обследование: помимо коронавируса, их проверят на другие вирусы и корь, а также проведут флюорографию. Каждого из них закрепят за конкретной медорганизацией. Например, в Белгороде – за детской областной больницей и городской поликлиникой.

Сейчас беженцы обеспечены всем необходимым, им организовали четырёхразовое питание.

528 беженцев из ДНР и ЛНР встретили в Белгороде
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#Новости#Общество#Губернатор#Беженцы#Коронавирус#ДНР#ЛНР#Вячеслав Гладков#COVID-19
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