В Белгородской области около 20 беженцев из Донбасса больны коронавирусом

Posted 23 февраля 2022, 07:43
Published 23 февраля 2022, 07:43
Modified 1 декабря, 08:53
Updated 1 декабря, 08:53
Очень много детей, детей совсем маленьких, в том числе грудных. Очень, конечно, их жалко: трое суток в дороге, все устали. Наши врачи их осмотрели, около 20 человек, к сожалению, болеют коронавирусом. Их изолировали, всех посадили на 7-дневный карантин.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, карантин ждёт всех приехавших 22 февраля в Белгородскую область жителей ДНР и ЛНР. Их разместили в гостиницах Белгорода, Корочи и Шебекино, в Белгороде они живут в «Амаксе».
Всех беженцев ждёт полное медицинское обследование: помимо коронавируса, их проверят на другие вирусы и корь, а также проведут флюорографию. Каждого из них закрепят за конкретной медорганизацией. Например, в Белгороде – за детской областной больницей и городской поликлиникой.
Сейчас беженцы обеспечены всем необходимым, им организовали четырёхразовое питание.