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Всех белгородцев с коронавирусом теперь везут в Старый Оскол? Отвечает минздрав
2 октября, 12:19
До 15% госпитализируется: в Белгородской области выросла заболеваемость ковидом
2 сентября, 07:18
Привет из прошлого? Белгородцам в автобусе рекомендуют защититься от «тяжёлых после»
19 марта, 13:59
2023
Почти 50 школьных классов в Белгородской области закрыты на карантин
4 декабря 2023, 08:16
500 человек за неделю: белгородский оперштаб сообщил о росте заболеваемости ковидом
1 декабря 2023, 14:58
Беременных пациенток с ковидом из Белгорода увозят в Старый Оскол? Отвечает минздрав
29 ноября 2023, 09:46
+43 тысячи: в России стало больше заражённых коронавирусом
В Роспотребнадзоре опубликовали статистику заболеваемости коронавирусом. За неделю зафиксировали 43 тыс. случаев заболевания.
14 ноября 2023, 09:13
Суд постановил выплатить белгородке 1 млн рублей за смерть отца от коронавируса
10 октября 2023, 08:40
Что с ковидом? Осенью есть рост заболеваемости, но меньше, чем в прошлом году
По информации Оперштаба Белгородской области на начало октября, за 2023 год в регионе заболели 9566 человека, умерло — около 40.
6 октября 2023, 10:21
Число заболевших коронавирусом белгородцев за неделю выросло в два раза
Андрей Иконников рассказал об эпидемиологической ситуации на территории региона в ходе еженедельного оперативного совещания правительства Белгородской области. За неделю прирост по коронавирусной инфекции снова значительно вырос.
2 октября 2023, 06:52
Два ребёнка заболели коронавирусом в Белгородской области за неделю
Среди заболевших коронавирусом за последнюю неделю — 30 взрослых белгородцев и 2 ребёнка. Свежую статистику привёл министр здравоохранения области Андрей Иконников.
25 сентября 2023, 07:57
Белгородский минздрав закупает вакцину от ковида на 2,4 млн рублей
19 сентября 2023, 10:25
2022
Где и как получить бесплатные лекарства от коронавируса в Белгородской области
На 12 сентября суточный прирост ковидом достиг 459 человек. И ежедневно эта цифра увеличивается. Положены ли болеющим бесплатные лекарства и где их получить — в материале «Бел.Ру».
15 сентября 2022, 05:27
Пятеро заболевших коронавирусом белгородцев находятся в тяжёлом состоянии
По данным на 3 сентября в больницах лежат 252 пациента с COVID-19, пятерых из них пришлось подключить к аппаратам для искусственной вентиляции лёгких, сообщили в региональном оперштабе.
3 сентября 2022, 11:35
В Белгородской области с начала августа в три раза выросло число пациентов с ковидом
В стационарах лечатся 210 белгородцев. Один из них в тяжёлом состоянии. Количество умерших при этом не изменилось, сообщает региональный оперштаб.
30 августа 2022, 09:48
Четыре женщины и двое мужчин умерли от ковида в Белгородской области
9 марта 2022, 08:09
В Старом Осколе умерла уроженка Воронежской области с COVID-19
Также скончались трое белгородцев: двое мужчин и женщина. Всего за сутки заболели ещё 375 жителей Белгородской области, сообщает региональный оперштаб по коронавирусу.
7 марта 2022, 12:07
Три пациента с коронавирусом скончались в Белгородской области
За последние сутки в регионе выявили 744 новых заражённых ковидом, двое мужчин и одна женщина скончались, сообщили в региональном оперштабе.
26 февраля 2022, 11:22
В Белгородской области около 20 беженцев из Донбасса больны коронавирусом
23 февраля 2022, 07:43
2021
Петр Белый о современном производстве медицинских препаратов
16 ноября 2021, 08:45

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