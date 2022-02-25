Гладков попросил белгородцев не верить вбросам в соцсетях

«Успокою вас: все системы переведены сейчас в режим повышенной готовности и функционируют в штатном режиме. Вода, свет, газ и тепло есть. При непредвиденных перебоях в важных социальных объектах будут работать генераторы», — написал Гладков на своих страницах в соцсетях.