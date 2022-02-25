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Гладков попросил белгородцев не верить вбросам в соцсетях

25 февраля 07:54
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской о
24 февраля появилась информация об отключении электричества и воды в ряде районов области. Эта информация не соответствует действительности, заверил глава региона.

По итогам заседания оперативного штаба по ситуации с военной операцией на Украине Вячеслав Гладков обратил внимание, что в последние дни в интернете появляется много лживой информации.

В четверг, 24 февраля, были вбросы о том, что в нескольких районах отключат электричество и воду.

«Успокою вас: все системы переведены сейчас в режим повышенной готовности и функционируют в штатном режиме. Вода, свет, газ и тепло есть. При непредвиденных перебоях в важных социальных объектах будут работать генераторы», — написал Гладков на своих страницах в соцсетях.

Также он напомнил, что в регионе усилили антитеррористические меры в больницах, школах, детсадах, соцучреждениях и объектах жизнеобеспечения. Управляющие компании в целях безопасности закрывают чердаки и подвалы. Эту работу продолжат и в выходные дни.

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