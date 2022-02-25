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Губернатор Гладков сообщил об отсутствии ночных происшествий в Белгородской области

25 февраля 04:31
Фото: личная страница Вячеслава Гладкова во "ВКонтакте"
По словам чиновника, в тёмное время суток серьёзных инцидентов не выявлено. Между тем днём ранее у нескольких белгородцев разрушились дома после начала военной операции. О ситуации в области он отчитался в соцсети.

Утром 25 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночь в регионе прошла спокойно. Он намерен провести совещания с членами правительства.

Также в планах у губернатора поездка в районы, которые граничат с Украиной. Там он планирует встретиться с местными жителями и главами администраций. Что касается помощи тем, у кого от взрывов разрушились дома, им должен помочь регион.

Мы, конечно, всестороннюю помощь окажем. Никого в беде не бросим. Вячеслав Гладков

Одним из таких зданий, которое пострадало после начала военной операции, стал дом в Майском Белгородского района. Также, вероятно, обломок снаряда упал 24 февраля на улице Дальняя Садовая в Белгороде. Сам губернатор сообщал о шести эпизодах разрушений в регионе.

Следственный комитет РФ даже возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгородской области военнослужащими Украины. Из-за этого пострадали двое взрослых и ребёнок.

Напомним, военная операция в ДНР и ЛНР началась рано утром 24 февраля после обращения президента РФ Путина к россиянам.

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