Повреждённые дома и сгоревшие машины: белгородцы рассказали о взрыве снаряда

Я спала на втором этаже дома. Проснулась от взрыва, увидела, что на меня летит окно, пламя. Машины горят. Муж кричит: «Собирайся». Дом восстановлению вряд ли подлежит. Очень много нужно будет денег, чтобы его восстановить. Хорошо, что никто не погиб.Екатерина, жительница дома № 112