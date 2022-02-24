Повреждённые дома и сгоревшие машины: белгородцы рассказали о взрыве снаряда

Сегодня утром, 24 февраля, в 20 метрах от жилых построек на Дальней Садовой улице упал обломок снаряда. От ударной волны пострадали шесть домов. У одной из семей выпали стёкла из окон дома и теплицы, сорвало дверь и шифер с крыши.
В 06:00 позвонила дочь. Она говорит: «Мама, ты слышишь, всё гудит, что-то взрывают?». Выхожу в 06:20 во двор и слышу взрыв, волна, что-то полетело в сторону нашего дома. Мы выскочили на улиц, на асфальте лежит снаряд, взрывное устройство и больше ничего.хозяйка дома на улице Дальняя Садовая, 108
Хозяйке дома № 112 осколками стекла повредило ухо, удар пришёлся также по голове. Женщине оказали всю необходимую помощь. По мнению жителей, дом № 112 восстанавливать будет очень тяжело – от ударной волны выбило окна, образовалась трещина и почти снесло крышу. Помимо этого, у них сгорели две машины.
Я спала на втором этаже дома. Проснулась от взрыва, увидела, что на меня летит окно, пламя. Машины горят. Муж кричит: «Собирайся». Дом восстановлению вряд ли подлежит. Очень много нужно будет денег, чтобы его восстановить. Хорошо, что никто не погиб.Екатерина, жительница дома № 112
Также жители улицы утверждали, что перед тем, как упал снаряд, они слышали гул истребителей. В доме у Елены и Дмитрия во время взрыва упала люстра, выбило окно и «подняло крышу». Семья испугалась, собрала документы и уехала вместе с детьми в центр города.
Всё произошло внезапно, мы спали и утром в шесть часов услышали хлопок. Засуетились, собрали документы. У нас началась паника, поехали в центр города. Буквально через полчаса вернулись, дети начали капризничать и захотели в туалет. На улице уже собрались спецслужбы.Дмитрий
В настоящий момент на улице работают взрывотехники, следователи, медики, сотрудники ДПС и дежурная часть. Территорию оцепили. Журналисту «Бел.Ру» подойти ближе к воронке не удалось. Из-за паники у пожилых жителей поднялось давление, медики оказали им необходимую помощь. Некоторые вспоминали, что совсем недавно «убегали от одной войны, но, по всей видимости, далеко убежать не получилось».
Стоит отметить, что 24 февраля в Белгородской области зафиксировали шесть эпизодов разрушений. В ходе происшествий из местных жителей никто не пострадал. В причинах случившегося сейчас разбираются следователи.