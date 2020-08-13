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Белгород в четверг: три главные новости дня, которые нельзя пропустить

13 августа 2020, 17:00
ИА «Бел.Ру» помогает своим читателям сэкономить время на чтении новостей и предлагает ознакомиться с краткими итогами четверга, 13 августа.

Вирус не дремлет

Стоило похолодать, как коронавирусная статистика стала резко ухудшаться. По последним данным на 13 августа, за сутки в Белгородской области зарегистрировали 53 новых больных COVID-19. Ранее цифра несколько недель держалась на отметке 40–45 новых заражённых за день. Кроме того, резко возросло и число пациентов, подключённых к аппаратам искусственной вентиляции лёгких — на пять человек за сутки. Общее их число достигло 25.

В Белгородской области за сутки к аппаратам ИВЛ подключили пять пациентов с COVID-19
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Деньги в чужих карманах

Депутаты горсовета, сотрудники мэрии и члены областного правительства отчитались о своих доходах за 2019 год.

Так, заместители губернатора заработали за год от 3,1 до 2,3 млн рублей в год, тогда как сам губернатор получил доход 3,7 млн рублей. Среди глав районных администраций и городских округов отличился Станислав Сергачёв из Алексеевского горокруга — его годовой доход составил 3,9 млн рублей. Самый «скромный» годовой заработок — у Андрея Пахомова из Ровеньского района. Мэр Белгорода Юрий Галдун в 2019 году получил 1,7 млн рублей.

Обнародовали свои декларации и депутаты горсовета. Самый «скромный» годовой заработок оказался у Владислава Караханова — 156 тыс. рублей. Больше всех получил Фёдор Жерновой — 48,3 млн рублей.

Станислав Сергачёв заработал больше всех среди глав районов Белгородской области
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Транспортные реформы

По проспекту Ватутина, улицам Попова и 5 Августа в Белгороде пустят новые маршруты общественного транспорта. Количество магистральных маршрутов в целом сократят до 27 из 50. Интервал движения автобусов составит 10 минут.

А в центре Белгорода с 14 августа на несколько дней перекроют чётную сторону улицы Николая Чумичова. Причина — ремонт теплосети. Возобновят движение 17 августа.

В Белгороде запустят маршрутные автобусы по проспекту Ватутина и улице 5 Августа
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