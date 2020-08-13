Белгород в четверг: три главные новости дня, которые нельзя пропустить

Стоило похолодать, как коронавирусная статистика стала резко ухудшаться. По последним данным на 13 августа, за сутки в Белгородской области зарегистрировали 53 новых больных COVID-19. Ранее цифра несколько недель держалась на отметке 40–45 новых заражённых за день. Кроме того, резко возросло и число пациентов, подключённых к аппаратам искусственной вентиляции лёгких — на пять человек за сутки. Общее их число достигло 25.
Депутаты горсовета, сотрудники мэрии и члены областного правительства отчитались о своих доходах за 2019 год.
Так, заместители губернатора заработали за год от 3,1 до 2,3 млн рублей в год, тогда как сам губернатор получил доход 3,7 млн рублей. Среди глав районных администраций и городских округов отличился Станислав Сергачёв из Алексеевского горокруга — его годовой доход составил 3,9 млн рублей. Самый «скромный» годовой заработок — у Андрея Пахомова из Ровеньского района. Мэр Белгорода Юрий Галдун в 2019 году получил 1,7 млн рублей.
Обнародовали свои декларации и депутаты горсовета. Самый «скромный» годовой заработок оказался у Владислава Караханова — 156 тыс. рублей. Больше всех получил Фёдор Жерновой — 48,3 млн рублей.
По проспекту Ватутина, улицам Попова и 5 Августа в Белгороде пустят новые маршруты общественного транспорта. Количество магистральных маршрутов в целом сократят до 27 из 50. Интервал движения автобусов составит 10 минут.
А в центре Белгорода с 14 августа на несколько дней перекроют чётную сторону улицы Николая Чумичова. Причина — ремонт теплосети. Возобновят движение 17 августа.