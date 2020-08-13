Белгород в четверг: три главные новости дня, которые нельзя пропустить

Стоило похолодать, как коронавирусная статистика стала резко ухудшаться. По последним данным на 13 августа, за сутки в Белгородской области зарегистрировали 53 новых больных COVID-19. Ранее цифра несколько недель держалась на отметке 40–45 новых заражённых за день. Кроме того, резко возросло и число пациентов, подключённых к аппаратам искусственной вентиляции лёгких — на пять человек за сутки. Общее их число достигло 25.