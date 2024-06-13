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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Из Белгородской области за границу экспортировали 152 тыс. тонн продукции

Корма — в Латвию, молочку — в Израиль, жир — в Польшу: что вывозят из Белгородчины

13 июня 2024, 12:29
Фото: 1MI

Из Белгородской области за границу экспортировали 152 тыс. тонн продукции

С начала года экспорт животноводческой продукции из региона увеличился в полтора раза. Подробности сообщает региональный Россельхознадзор.

С начала 2024 года из Белгородской области экспортировали 3226 партий животноводческой продукции — около 152 тыс. тонн. В прошлом году за этот период было отправлено 3164 партии продукции.

Большую часть экспорта составили корма и кормовые добавки. В основном их отправляли в Китай, Грузию, Нидерланды, Латвию, Узбекистан и Азербайджан. Китай стал самым большим покупателем свекловичного жома (67 тыс. тонн).

Второе место по экспорту заняло мясо птицы и свинины. 5,6 тыс. тонн мясной продукции отправили в Китай, Гонконг, Вьетнам и Сербию.

В Грузию, Монголию, Израиль, Алжир, Узбекистан, Таджикистан, Молдову и Азербайджан отправили 4,3 тыс. тонн молочной продукции.

В Польшу из Белгородской области отправлено 3,1 тыс. тонн сырья животного происхождения и технического жира. Помимо этого, область экспортировала в Азербайджан и Узбекистан 24 партии клещей-энтомофагов.

Из Белгородской области за границу на экспорт отправляют мясо, молочку и клещей
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#Алина Харина#Белгородская область#Экономика#Продукция#Экспорт#Белгород
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