Корма — в Латвию, молочку — в Израиль, жир — в Польшу: что вывозят из Белгородчины

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
С начала 2024 года из Белгородской области экспортировали 3226 партий животноводческой продукции — около 152 тыс. тонн. В прошлом году за этот период было отправлено 3164 партии продукции.
Большую часть экспорта составили корма и кормовые добавки. В основном их отправляли в Китай, Грузию, Нидерланды, Латвию, Узбекистан и Азербайджан. Китай стал самым большим покупателем свекловичного жома (67 тыс. тонн).
Второе место по экспорту заняло мясо птицы и свинины. 5,6 тыс. тонн мясной продукции отправили в Китай, Гонконг, Вьетнам и Сербию.
В Грузию, Монголию, Израиль, Алжир, Узбекистан, Таджикистан, Молдову и Азербайджан отправили 4,3 тыс. тонн молочной продукции.
В Польшу из Белгородской области отправлено 3,1 тыс. тонн сырья животного происхождения и технического жира. Помимо этого, область экспортировала в Азербайджан и Узбекистан 24 партии клещей-энтомофагов.