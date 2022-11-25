В Белгородской области снизились объёмы экспорта

Для сохранения внешнеэкономической активности областных предприятий в этом году реализуются региональные меры поддержки по содействию в организации экспортных поставок и комплексных услуг по организации импорта. Общий объём господдержки внешнеэкономической деятельности до конца года составит 144,2 млн рублей.