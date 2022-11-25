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В Белгородской области снизились объёмы экспорта

Сегодня, 08:05
Фото: 1MI
Это связано с санкциями и падением стоимости основных экспортных товаров.

Во время заседания Белгородской областной думы 24 ноября замгубернатора Дмитрий Гладский рассказал об объёмах экспорта продукции Белгородской области.

Основными экспортирующими свою продукцию отраслями являются промышленность и сельское хозяйство. Объём экспорта по итогам года оценивается в $4,3 млрд, что составит 86,5% к уровню 2021 года.

Снижение объёмов экспорта связано с падением стоимости основных экспортных товаров (в первую очередь металлургической продукции на мировых рынках), а также с санкционными ограничениями, которые повлекли снижение курса доллара и перестройку логистических цепочек.

Для сохранения внешнеэкономической активности областных предприятий в этом году реализуются региональные меры поддержки по содействию в организации экспортных поставок и комплексных услуг по организации импорта. Общий объём господдержки внешнеэкономической деятельности до конца года составит 144,2 млн рублей.

В среднесрочном периоде продолжится реализация региональных программ по поддержке экспорта для субъектов МСП по наиболее востребованным направлениям — сертификация, электронная коммерция, участие в выставках, субсидирование расходов на логистику. Всего поддержка внешнеэкономической деятельности составит 190,9 млн рублей.
Дмитрий Гладский

Благодаря системной работе по указанным направлениям объём экспорта до конца 2025 года может достигнуть $4,6 млрд.

Напомним, объём экспорта продукции АПК из Белгородской области в 2022 году достиг $1 млрд (124,7% по отношению к аналогичному периоду 2021 года). Основными экспортными товарами стала мясная и молочная продукция, а также продукция масложировой отрасли.

Стоит отметить, что Белгородская область вошла в число лидеров по экспорту растительных масел. Регион занимает третье место в России по этому показателю.

Объём экспорта продукции АПК из Белгородской области в 2022 году достиг $1 млрд
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#Алина Харина#Экономика#Эксклюзив#Белгородская область#Дмитрий Гладский#Экспорт#Сельское хозайство#Импорт#Облдума
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