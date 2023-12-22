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Updated Сегодня, 14:26

Липецкая область обогнала Белгородскую по экспорту животноводческой продукции

Липецкая область обогнала Белгородскую по экспорту животноводческой продукции

22 декабря 2023, 14:24
Фото: 1MI
Итоги года подвела врио руководителя управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям Татьяна Аушева. Она отметила, что, несмотря на санкции, экспортный потенциал продолжает расти.
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Экспорт

По словам Аушевой, все три подведомственных региона активно работают по экспорту продукции. Несмотря на то, что Липецкая область самая маленькая, она отгрузила на экспорт больше всех — 282 тысяч тонн животноводческой продукции. Второе место по животноводческой продукции занимает Воронежская область — отгружено 228 тысяч тонн.

Здесь очень активно работают молочники. Воронежская область занимает третье место по объёму молока, поэтому эта продукция направляется на экспорт в достаточно большом количестве. Осваиваются новые рынки. Несколько недель назад отправлена первая пробная партия с сухими молочными продукциями в Алжир.
Татьяна Аушева

Что касается Белгородской области, она стабильно прирастает — отправлено на экспорт более 210 тысяч тонн продукции. К тому же, более 50 регионов России приобретают мясную продукцию белгородских производителей.

Всего в реестре предприятий–экспортёров, зарегистрированных в информационной системе «Цербер» на сегодняшний день 106 белгородских хозсубъектов.

В октябре 2023 года в реестр включили новое предприятие по производству кормов (жмыхи рапсовый, подсолнечника, соевый, соя полножирная), прошедшее обследование на соответствие требованиям Ирана, Пакистана и Турции.

В Белгородской области снизились объёмы экспорта
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#Белгородская область#Россельхознадзор#Липецкая область#Турция#Экспорт#Подсолнечник#Иран#Белгород#Кристина Семенчук#Воронежская область#Животноводческая продукция#Жмыхи рапсовый
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