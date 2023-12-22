Липецкая область обогнала Белгородскую по экспорту животноводческой продукции

По словам Аушевой, все три подведомственных региона активно работают по экспорту продукции. Несмотря на то, что Липецкая область самая маленькая, она отгрузила на экспорт больше всех — 282 тысяч тонн животноводческой продукции. Второе место по животноводческой продукции занимает Воронежская область — отгружено 228 тысяч тонн.