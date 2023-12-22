Липецкая область обогнала Белгородскую по экспорту животноводческой продукции

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
По словам Аушевой, все три подведомственных региона активно работают по экспорту продукции. Несмотря на то, что Липецкая область самая маленькая, она отгрузила на экспорт больше всех — 282 тысяч тонн животноводческой продукции. Второе место по животноводческой продукции занимает Воронежская область — отгружено 228 тысяч тонн.
Здесь очень активно работают молочники. Воронежская область занимает третье место по объёму молока, поэтому эта продукция направляется на экспорт в достаточно большом количестве. Осваиваются новые рынки. Несколько недель назад отправлена первая пробная партия с сухими молочными продукциями в Алжир.
Татьяна Аушева
Что касается Белгородской области, она стабильно прирастает — отправлено на экспорт более 210 тысяч тонн продукции. К тому же, более 50 регионов России приобретают мясную продукцию белгородских производителей.
Всего в реестре предприятий–экспортёров, зарегистрированных в информационной системе «Цербер» на сегодняшний день 106 белгородских хозсубъектов.
В октябре 2023 года в реестр включили новое предприятие по производству кормов (жмыхи рапсовый, подсолнечника, соевый, соя полножирная), прошедшее обследование на соответствие требованиям Ирана, Пакистана и Турции.