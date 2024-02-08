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Мясо

Из Белгородской области за границу на экспорт отправляют мясо, молочку и клещей

8 февраля 2024, 06:01
Фото: 1MI
Мясо

Белгородская область экспортировала более 32 тыс. тонн продукции

Речь идёт о периоде с начала 2024 года. Большую часть экспорта составили корма и мясная продукция, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

В январе текущего года из Белгородской области экспортировали 784 партии (32,7 тыс. тонн) животноводческой продукции. Это на 100 партий (10,4 тыс. тонн) больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Большую часть экспорта составили корма и кормовая продукция. 30,4 тыс. тонн кормов отправили в Китай, Нидерланды, Грузию, Латвию, Узбекистан и Азербайджан. Среди прочего, например, из Белгородской области увозят жом.

На втором месте по экспорту из региона находится мясная продукция. Речь идёт о мясе птицы и свинине. Помимо этого, регион отправляет молочную продукцию, технический жир, продукты переработки яиц.

Стоит отметить, что в Узбекистан и Азербайджан отправлены насекомые, которых используют для биологической защиты урожая. Речь идёт о клещах-энтомофагах.

Известно, что продукцию в другие страны экспортируют 36 предприятий. Товары поставляют в 23 страны мира.

Напомним, что недавно стало известно, что из Белгородской области в Китай было отправлено больше трёх тысяч тонн свекловичного жома.

Увозят не только свинину: из Белгородской области в Китай отправили жом
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#Общество#Белгородская область#Экономика#Клещи#Мясо#Экспорт#Белгород#Алина Харина#Корма
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