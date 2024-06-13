Белгородский цыплёнок-бройлер занял последнее место в рейтинге Роскачества

Среди замечаний, которые появились к товару, — превышение норм общей обсеменённости, не полностью удалённое оперение, наличие незначительных отложений подкожного жира на грудке и несоответствие фактической массы нетто заявленной. Вместе с тем посторонних ДНК при исследовании не обнаружили, тушка не накачана водой и хорошо выпотрошена. Однако, несмотря на плюсы, «Благояр» попал на последнее, 12-е место рейтинга Роскачества, набрав 2,4 балла.