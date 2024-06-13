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Цыплята-бройлеры белгородского производства не попали в топ лучших Роскачества

Белгородский цыплёнок-бройлер занял последнее место в рейтинге Роскачества

13 июня 2024, 09:01
Фото: 1MI

Цыплята-бройлеры белгородского производства не попали в топ лучших Роскачества

Эксперты проверили тушки цыплят-бройлеров 19 торговых марок, два товара произведены в Белгородской области. Оба образца — «Наша птичка» и «Благояр» — в топ лучших не попали.
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Роскачество проверило мясо цыплят-бройлеров, произведённых в нескольких регионах РФ, а также в Белоруссии. Для исследования закупили охлаждённую продукцию 19 торговых марок. Два товара произведены в Белгородской области.

Один из белгородских представителей попал на последнее места рейтинга Роскачества. Речь идёт о тушке цыплёнка-бройлера под торговой маркой «Благояр». Произведён товар ООО «Белгородский бройлер», а куплен образец в одном из московских магазинов сети «Ашан».

Среди замечаний, которые появились к товару, — превышение норм общей обсеменённости, не полностью удалённое оперение, наличие незначительных отложений подкожного жира на грудке и несоответствие фактической массы нетто заявленной. Вместе с тем посторонних ДНК при исследовании не обнаружили, тушка не накачана водой и хорошо выпотрошена. Однако, несмотря на плюсы, «Благояр» попал на последнее, 12-е место рейтинга Роскачества, набрав 2,4 балла.

Результат получше показала «Наша птичка», произведённая тем же ООО «Белгородский бройлер». Образец занял пятое место из 12, набрав 3,68 балла. Образец для исследования купили в одной из «Пятёрочек» в Москве.

Три замечания к «Нашей птичке» были теми же, что и к «Благояру»: обнаружено превышение норм общей обсеменённости, киль грудной кости трудносгибаемый, выявлены незначительные отложения подкожного жира на грудке. Однако тушка не накачана водой, посторонних ДНК в ней не нашли, оперение полностью удалено, а масса соответствует заявленной.

Первые три места рейтинга Роскачества поделили торговые марки «Первая свежесть», «Новосибирская птицефабрика», «Своя» и «Домашняя курочка».

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