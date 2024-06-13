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В Белгородской области исчезли село и два посёлка

В Белгородской области исчезли село и два посёлка

13 июня 2024, 10:03
Фото: Изображение Midjourney
С 2014 по 2024 год в регионе исчезли три населённых пункта и появились два новых. Об этом сообщает «Открытый Белгород» со ссылкой на данные облдумы.

В Белгородской области за 10 лет исчезли три населённых пункта. В список среди прочих вошло село Верхне-Атаманское в Старооскольском горокруге. Его упразднили в 2020 году.

Также исчезли посёлок Герцевский в Яковлевском горокруге в 2023 году и посёлок Корытное в Краснояружском районе в 2024 году. В этих населённых пунктах никто не проживал, также там не было зарегистрировано никаких объектов недвижимости. Процесс ликвидации инициировали органы местного самоуправление муниципалитетов, в которых находились эти населённые пункты.

При этом с 2014 по 2024 год в регионе появились новый хутор и посёлок. Речь идёт о хуторе Сукмановка в Чернянском районе. Он появился в 2018 году. Также создан посёлок Белая Вежа в Красногвардейском районе в 2022 году.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Сёла#Посёлок#Населённые пункты
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