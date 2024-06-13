В Белгородской области исчезли село и два посёлка

Также исчезли посёлок Герцевский в Яковлевском горокруге в 2023 году и посёлок Корытное в Краснояружском районе в 2024 году. В этих населённых пунктах никто не проживал, также там не было зарегистрировано никаких объектов недвижимости. Процесс ликвидации инициировали органы местного самоуправление муниципалитетов, в которых находились эти населённые пункты.