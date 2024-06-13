В Белгородской области исчезли село и два посёлка

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
В Белгородской области за 10 лет исчезли три населённых пункта. В список среди прочих вошло село Верхне-Атаманское в Старооскольском горокруге. Его упразднили в 2020 году.
Также исчезли посёлок Герцевский в Яковлевском горокруге в 2023 году и посёлок Корытное в Краснояружском районе в 2024 году. В этих населённых пунктах никто не проживал, также там не было зарегистрировано никаких объектов недвижимости. Процесс ликвидации инициировали органы местного самоуправление муниципалитетов, в которых находились эти населённые пункты.
При этом с 2014 по 2024 год в регионе появились новый хутор и посёлок. Речь идёт о хуторе Сукмановка в Чернянском районе. Он появился в 2018 году. Также создан посёлок Белая Вежа в Красногвардейском районе в 2022 году.