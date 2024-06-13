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Updated Сегодня, 13:06

Белгородскому экс-замгубернатора Полежаеву продлили домашний арест

Белгородскому экс-замгубернатора Полежаеву продлили домашний арест

13 июня 2024, 13:04
Фото: 1MI
Суд продлил арест бывшему замгубернатора Константину Полежаеву ещё на три месяца — до 15 августа 2024 года. По мнению гособвинителя Веры Струковой, этого срока хватит на изучение дела в суде.

Прокурор Вера Струкова сочла «целесообразным» продление домашнего ареста Константину Полежаеву ещё на три месяца. Срок ареста должен был закончиться 20 июня, но его оперативно продлили — чтобы не возвращаться к вопросу в процессе разбора судебного дела.

Сам Полежаев ходатайство Струковой активно поддержал, отметив, что никаких противоречий по данному вопросу у него нет. Высказался «за» и адвокат обвиняемого, Сергей Анохин, бывший кандидат в облдуму от КПРФ.

Напомним, что Полежаев признал свою вину в совершении двух преступлений по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). По данным следствия, обвиняемый, находясь на посту замгубернатора, получил от директора одной из строительных компаний региона в качестве вознаграждения две иномарки премиум-класса общей стоимостью в 17 млн рублей.

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