Белгородскому экс-замгубернатора Полежаеву продлили домашний арест

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Прокурор Вера Струкова сочла «целесообразным» продление домашнего ареста Константину Полежаеву ещё на три месяца. Срок ареста должен был закончиться 20 июня, но его оперативно продлили — чтобы не возвращаться к вопросу в процессе разбора судебного дела.
Сам Полежаев ходатайство Струковой активно поддержал, отметив, что никаких противоречий по данному вопросу у него нет. Высказался «за» и адвокат обвиняемого, Сергей Анохин, бывший кандидат в облдуму от КПРФ.
Напомним, что Полежаев признал свою вину в совершении двух преступлений по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). По данным следствия, обвиняемый, находясь на посту замгубернатора, получил от директора одной из строительных компаний региона в качестве вознаграждения две иномарки премиум-класса общей стоимостью в 17 млн рублей.