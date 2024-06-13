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Белгородец попал под уголовное дело за распространение фейков о ВС РФ

ФСБ нашла распространявшего фейки о ВС РФ белгородца. Ему грозит до пяти лет тюрьмы

13 июня 2024, 09:51
Фото: 1MI

Белгородец попал под уголовное дело за распространение фейков о ВС РФ

Фигурантом стал житель Корочанского района. По информации ФСБ, ложную информацию он распространял на своей странице в соцсети. Помимо фейков о ВС РФ, в его записях нашли информацию экстремистского характера.

Жителю Корочанского района грозит до пяти лет тюрьмы. Как сообщили в ФСБ, мужчина на своей странице в соцсети распространял недостоверные данные о Вооружённых силах РФ. Кроме того, в его записях нашли информацию экстремистского характера, «направленную на дестабилизацию общественно-политической обстановки в обществе в условиях проведения СВО».

Возбуждено уголовное дело за публичное распространение заведомо ложных данных о ВС РФ (ч. 1 ст. 207.3. УК РФ).

Ранее за фейки о ВС РФ осудили курянина. Мужчину приговорили к шести годам колонии. Осуждённый был под подпиской о невыезде, но на оглашение приговора не пришёл. Курянина объявляли в розыск.

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#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Корочанский район#ФСБ#Новости Белгорода#Белгород#Фейки#СВО#Дискредитация армии
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