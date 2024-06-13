ФСБ нашла распространявшего фейки о ВС РФ белгородца. Ему грозит до пяти лет тюрьмы

Жителю Корочанского района грозит до пяти лет тюрьмы. Как сообщили в ФСБ, мужчина на своей странице в соцсети распространял недостоверные данные о Вооружённых силах РФ. Кроме того, в его записях нашли информацию экстремистского характера, «направленную на дестабилизацию общественно-политической обстановки в обществе в условиях проведения СВО».